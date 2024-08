- Accusa di collaborazione criminale porta ad arresti a Lipsia

Si ritiene che questi tizi di Lipsia e Berlino siano coinvolti in affari finanziari illeciti, utilizzando i loro fondi per retribuire i contrabbandieri. Dopo perquisizioni in entrambe le città, tre individui sono ora in arresto, accusati di aver costituito un'organizzazione criminale e di aver violato le regolamentazioni finanziarie, come dichiarato dalla Procura di Dresda.

Attualmente, le indagini della Procura e dell'Ispettorato Federale di Polizia per la Lotta al Crimine a Halle (Saale) si sono concentrate su nove uomini tra i 17 e i 49 anni. Si sospetta che abbiano gestito una rete bancaria Hawala illecita.

"Hawala" deriva dal termine arabo "trasferimento". Questo sistema consente di spostare denaro oltre i confini al di fuori delle procedure bancarie standard, dietro pagamento di una commissione. Anche se questa tecnica può essere utilizzata per scopi legittimi, viene anche utilizzata dai criminali per nascondere la provenienza dei fondi.

Durante le perquisizioni a Berlino e Lipsia sono state ottenute informazioni.

Il sospetto iniziale deriva dalle indagini su un caso separato riguardante il presunto traffico organizzato e commerciale di cittadini stranieri. Si sospetta anche che questo sistema Hawala sia stato utilizzato per pagare le commissioni del contrabbando.

In un mercoledì, sono state perquisite diverse abitazioni, un negozio e un terreno a Lipsia, nonché un appartamento a Berlino. Sono state sequestrate grandi quantità di prove, come registri commerciali, dispositivi mobili, supporti digitali e contanti. Insieme a 166 agenti di polizia, è stato utilizzato un cane per rintracciare il denaro e un cane per rintracciare i supporti di dati durante l'operazione.

La quantità esatta di denaro trasferito è ancora oggetto di indagini in corso. I primi risultati suggeriscono che circa 1,4 milioni di euro potrebbero essere stati trasferiti illegalmente.

Le indagini a Halle (Saale) hanno anche rilevato il coinvolgimento di questi nove individui a Dresda, poiché si sospetta che abbiano esteso la loro rete bancaria Hawala illecita alla città.

Le prove sequestrate dalle perquisizioni a Lipsia e Berlino forniscono informazioni sulla portata delle loro operazioni, indicando potenziali transazioni finanziarie a Dresda.

