Accusa di aggressione sessuale contro il musicista Garth Brooks

Il cantante di musica country Garth Brooks è al centro dell'attenzione per accuse di aggressione sessuale da parte di un'ex dipendente, che ha lavorato come truccatrice e parrucchiera per anni. Una causa è stata presentata presso la Corte Superiore di Los Angeles giovedì, con l'accusatrice che rimane anonima, identificata come "Jane Doe", per proteggere la sua privacy. La querelante afferma che l'incidente abusivo si è verificato nel 2019 in un hotel di Los Angeles. Secondo il media britannico Sky News, Jane Doe ha viaggiato a Los Angeles con Brooks sul suo jet privato e ha affermato che lui ha prenotato una suite dove lei sarebbe stata apparentemente aggredita e avrebbe dovuto truccarlo e acconciarlo dopo.

L'avvocato Douglas H. Wigdor ha elogiato la sua cliente per il coraggio di presentare accuse contro la star della musica.

La Risposta di Brooks: "Accuse Infondate"

Prima della causa, Brooks ha presentato una causa antecedente contro l'accusatrice che risiede nel Mississippi in settembre. Secondo la causa, Brooks accusa l'accusatrice di tentato estorsione e diffamazione, sostenendo che lei ha richiesto milioni di dollari per non presentare una causa.

Giovedì sera, Brooks ha rilasciato una dichiarazione a People magazine, negando le accuse nel loro insieme. "Negli ultimi due mesi, ho affrontato una serie di minacce, falsità e storie sconcertanti sul mio futuro se non pagavo milioni per rimanere in silenzio", ha dichiarato Brooks. "Ha suscitato un senso di essere sotto la minaccia di una pistola."

Ha rifiutato di ammettere la colpa. "Non importa la quantità, pagare denaro per tacere equivale ancora all'accettazione di atti orribili che nessun essere umano dovrebbe infliggere su un altro", ha continuato la sua dichiarazione. "Abbiamo presentato una causa contro di lei circa un mese fa per affrontare l'estorsione e la diffamazione. Nella causa, abbiamo scelto di rimanere anonimi per proteggere le famiglie su entrambi i lati." Brooks è noto solo come John Doe nella causa.

Diventato famoso negli anni '90, Brooks ha mostrato una miscela unica di musica country con elementi di pop e rock. Album noti includono "Ropin' The Wind" e "The Chase". Ritenuto uno dei musicisti americani più

