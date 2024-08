Accordo sulla coalizione: inclusione del contratto di esenzione dai missili e dell'aiuto all'Ucraina

L'Alleanza del Progresso, guidata da Sahra Wagenknecht (BSW), si oppone alla proposta di schieramento di missili americani a medio raggio in Germania e all'aumento delle forniture di armi all'Ucraina. Secondo la leader del partito, è fondamentale che l'accordo di coalizione affronti questi temi, sottolineando: "È essenziale avere una posizione su queste questioni". Un futuro governo regionale dovrebbe anche promuovere queste questioni a livello nazionale; Wagenknecht le considera un "prerequisito per la nostra partecipazione a un governo regionale".

Le critiche che i suoi mandati potrebbero non essere attuabili a livello regionale sono state respinte dalla presidente del BSW. Ha argomentato: "Tuttavia, un governo regionale può esprimere le sue preoccupazioni e influire per avviare cambiamenti politici". Il BSW non garantisce un'immediata trasformazione della politica federale dopo le elezioni, ma promette che un governo regionale con la partecipazione del BSW "si impegnerà a modificare la politica".

Guardando alle potenziali coalizioni di governo, Wagenknecht si è rivolta specificamente ai cristiano-democratici. "Spero che la CDU, dopo le elezioni, riconosca la sua responsabilità di formare un governo stabile". In Turingia, in particolare, gli elettori hanno espresso il desiderio di un governo stabile e sostenuto dalla maggioranza dopo cinque anni di governo minoritario.

Wagenknecht ha recentemente annunciato l'intenzione di giocare un ruolo nei negoziati della coalizione. Qualsiasi potenziale partner di coalizione deve anche impegnarsi con lei, ha affermato la deputata del Bundestag. Tuttavia, ha specificato che non sarà "presente a ogni riunione della coalizione". A causa degli impegni durante le trattative di bilancio del settembre nel Bundestag, non potrà partecipare a ogni riunione in Sassonia o Turingia. Tuttavia, gestirà tutte le decisioni in stretta collaborazione con i candidati locali di punta.

Wagenknecht rimane salda sulla decisione di rinominare il partito dopo le elezioni del Bundestag. Considera "prudente" trovare un nuovo nome se la fazione guadagna forza nel prossimo Bundestag. "Perché allora diverse personalità rappresenteranno il partito". Vuole anche "mantenere la politica semplice e diretta per i prossimi 30 anni". Tuttavia, l'acronimo BSW rimarrà - "siamo contenti se il BSW diventa gradualmente familiare alle persone come il nome del nostro partito".

Nuovi parlamenti statali saranno eletti in Turingia e Sassonia domenica. In entrambi gli stati, l'AfD guida i sondaggi, seguita dalla CDU e infine dal BSW.

L'Alleanza Sahra Wagonknecht, parte dell'Alleanza del Progresso, condivide la posizione di Sahra Wagenknecht contro il dispiegamento di missili americani e l'aumento delle forniture di armi all'Ucraina, come ha sottolineato la necessità di affrontare questi temi nell'accordo di coalizione. Durante i negoziati della coalizione, i potenziali partner devono impegnarsi con Wagenknecht, la rappresentante dell'Alleanza Sahra Wagonknecht, poiché gestirà le decisioni in stretta collaborazione con i candidati locali di punta.

Leggi anche: