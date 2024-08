- Accordo sul finanziamento degli aeroporti di Lipsia/Halle e di Dresda

Mitteldeutsche Airport AG (MFAG) ha garantito la stabilità finanziaria almeno fino al 2026, come dichiarato dalla società. Oltre ai negoziati positivi con il gruppo DHL e al costante sostegno degli azionisti e degli stati della Sassonia e della Sassonia-Anhalt, MFAG ha rinegoziato il proprio accordo di credito con le banche finanziatrici. Questo risultato soddisfa uno dei requisiti chiave indicati nel rapporto di ristrutturazione di KPMG. L'ammontare esatto delle risorse a disposizione di MFAG non è stato reso noto.

Il parere positivo di KPMG conferma la capacità di MFAG di procedere con la ristrutturazione senza restrizioni, permettendo così di concludere il processo. KPMG riconosce anche il vantaggio competitivo sostenibile di MFAG e un futuro promettente per una continuazione degli affari positiva, a condizione che la ristrutturazione abbia successo. A partire dal 2026, MFAG intende implementare strategie di crescita oltre la ristrutturazione, principalmente migliorando le infrastrutture attualmente inutilizzate, come lo sviluppo delle aree intorno agli aeroporti di Dresda e Lipsia/Halle.

Appoggio politico e prospettive future

"Garantire la finanza di MFAG è cruciale per l'intera regione," ha dichiarato il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU). Gli aeroporti di Dresda e Lipsia/Halle sono infrastrutture cruciali per la crescita economica della Sassonia e della Germania centrale. Il governo regionale si impegna a sostenere la sostenibilità di questi importanti centri di traffico.

Goetz Ahmelmann, CEO di MFAG, ha accolto l'adattamento del contratto come "la base per un futuro stabile e sostenibile" per gli aeroporti. "Con questo sostegno alle spalle, stiamo spingendo avanti la ristrutturazione di MFAG e contemporaneamente aprendo nuove prospettive di crescita che renderanno i nostri aeroporti una forza trainante per l'intera regione," ha aggiunto.

Inizialmente, le banche si sono rifiutate di concedere i prestiti concordati a causa degli obiettivi di ristrutturazione non raggiunti. Tuttavia, le banche sono state persuase a continuare a concedere prestiti e a rinunciare alla richiesta di rimborso anticipato dei prestiti erogati grazie ai contributi finanziari dei due principali azionisti di MFAG, lo Stato libero della Sassonia e la Sassonia-Anhalt. La Sassonia detiene il 77,29% delle azioni di MFAG, mentre la Sassonia-Anhalt rappresenta il 18,54%.

Le negoziazioni di ristrutturazione con le banche finanziatrici hanno garantito che Mitteldeutsche Airport AG (MFAG) possa continuare le proprie operazioni di traffico aereo senza interruzioni almeno fino al 2026. Data l'importanza cruciale degli aeroporti di Dresda e Lipsia/Halle per la crescita economica della Sassonia e della Germania centrale, garantire la loro stabilità finanziaria è di fondamentale importanza.

Leggi anche: