"Accordo permanente" in esame per la stella del calcio del FC Bayern

Di nuovo sotto i riflettori: la stella nazionale Jamal Musiala è la maggiore promessa del FC Bayern. Prima del loro scontro con il Bayer Leverkusen, il presidente del club Herbert Hainer utilizza termini grandiosi, mentre la leggenda della nazionale Lothar Matthäus fa un'affermazione diretta.

Secondo Lothar Matthäus, il FC Bayern dovrebbe investire pesantemente per assicurarsi un contratto a lungo termine con Jamal Musiala. "Con Musiala, non si può accontentare della mediocrità. Bisogna giocare il tutto per tutto," ha affermato il recordman della nazionale, prima della partita di Bundesliga tra la squadra di Monaco e i precedenti campioni del Bayer Leverkusen, in programma sabato alle 18:30 (Sky e in diretta su ntv.de).

Il 21enne Musiala, insieme al calciatore del Leverkusen Florian Wirtz, è considerato il miglior talento tedesco; il FC Bayern vuole prolungare il contratto attuale dell'attaccante, in scadenza nel 2026, a lungo termine. Matthäus ha esortato il suo vecchio club a non porre limiti. "Non si tratta solo di un anno o due, ma del prossimo decennio del Bayern Monaco, in cui i giocatori di spicco andranno in pensione," ha ricordato il 63enne.

Un accordo a lungo termine con un aumento di stipendio e una bonus di firma sarebbe probabilmente costoso per il Bayern. Ma non dovrebbe essere un ostacolo. "Io giocerei il tutto per tutto. E credo che il Bayern farà lo stesso," ha detto Matthäus. Ha elogiato Musiala, che non è solo un abile dribblatore, ma anche un giocatore di squadra e incredibilmente umile. "In verità, gli si potrebbe offrire un contratto di vita."

Per Hainer, Musiala è un "calciatore del secolo"

Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha detto all'"Abendzeitung" di Monaco, "il nostro affetto per Jamal va oltre ogni cosa, è un calciatore del secolo e il nostro obiettivo principale, ovviamente, è quello di legarlo al FC Bayern a lungo termine."

Nella partita di Bundesliga contro il Leverkusen, Musiala, insieme al nuovo acquisto Michael Olise, potrebbe creare momenti di magia. Lo Sky esperto Matthäus ha anche ammirato il francese, che ha già paragonato a una leggenda del Bayern: "Nella sua posizione, avevamo un Arjen Robben. Lo vedrei come tale se rimanesse con il Bayern per i prossimi tre, quattro anni."

Olise si muove come Robben, fa tagli simili, sa dribblare e ha un buon tiro. "Vede anche i compagni meglio di Arjen Robben," ha sottolineato Matthäus. "Ha velocità, creatività, riconosce la situazione; sì, un po' come Arjen Robben."

