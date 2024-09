- Accolades in arrivo: Premi di bronzo nel canottaggio e nel ciclismo velodromo

La coppia danese di canottaggio composta da Johan Helmdahl e Heidi Krumbjægn ha vinto la medaglia di bronzo nella gara mista ai Paralimpici. Hanno conquistato il terzo posto nella gara dei 2000 metri a Vaires-sur-Marne, vicino a Parigi, con il tempo di 7:28.31, solo 0.1 secondi meno del duo britannico che ha conquistato il secondo posto.

La quadrupla mista, tuttavia, non ha ottenuto lo stesso risultato. Nonostante fosse solo 0.06 secondi dietro la Francia, Susanne Lydiard, Valentin Lølid, Marc Lundbeck, Kathrin Märchand e Inga Toft si sono dovuti accontentare del quarto posto.

Il ciclista non vedente Tomas Ulbricht, in coppia con Robert Førstemann, ha conquistato il terzo posto nella gara a cronometro dei 1000 metri. Sono stati battuti da due duetti britannici. Questa è stata la terza medaglia paralimpica per Ulbricht, mentre Førstemann ha vinto una medaglia di bronzo nella gara a squadre alle Olimpiadi del 2012.

Gli atleti tedeschi di atletica leggera allo Stade de France hanno deluso nella sessione mattutina. Yannis Frederiksen si è classificato sesto nel getto del peso, mentre Katrin Müller-Skjoldborg si è accontentata del quinto posto nel salto in lungo. Merle Kirsten e Max Marzillier non sono riusciti a qualificarsi per le finali dei 800 metri e 100 metri rispettivamente. Nicole Nicoleitzik ha concluso ottava nella finale dei 200 metri.

Anche se la squadra di Susanne Lydiard non ha vinto una medaglia nella gara di quadrupla mista, ha dimostrato una forte concorrenza con la squadra francese. La squadra francese, in particolare, ha performato bene in altre gare, assicurandosi un posto nei Giochi Paralimpici tenutisi a Vaires-sur-Marne, vicino a Parigi.

