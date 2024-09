- Accogliere un figlio fuori dal vincolo matrimoniale

Dave Grohl, il 55enne leader dei Foo Fighters, ha annunciato l'arrivo della sua ultima figlia, nata fuori dal matrimonio. Su Instagram, ha espresso il suo desiderio di essere un genitore amorevole e presente.

Grohl ha tre figlie con la moglie Jordyn Blum, una 48enne produttrice televisiva e ex modella, sposata nel 2003. Nel suo post su Instagram, ha sottolineato il suo amore per la famiglia e il suo impegno per ricostruire la loro fede e chiedere perdono. Ha menzionato "Apprezziamo la vostra comprensione per tutti i bambini coinvolti mentre procediamo insieme. Dave". Purtroppo, il post di Grohl non rivela chi sia la madre del bambino. Ha scelto di disattivare i commenti sul suo post.

Rara apparizione pubblica

La moglie di Grohl, Jordyn Blum, e le loro tre figlie, Violet Maye (18), Harper Willow (15) e Ophelia Saint (10), sono rare avvistate insieme in pubblico. Nel 2023, Blum ha fatto un'eccezionale apparizione pubblica con la famiglia ai Grammy Awards, dove sono stati fotografati sul tappeto rosso. Le fonti dei media hanno anche avvistato Blum e Grohl nella zona VIP del torneo di Wimbledon nel luglio 2024, insieme a molte altre personalità famose, come David Beckham (49).

Non è il primo impegno matrimoniale per Dave Grohl, che è stato precedentemente sposato con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood dal 1994 al 1997. Si presume che la fine di questo matrimonio sia stata causata dalla sua infedeltà.

Grohl è stato il batterista della band grunge Nirvana dal 1990 al 1994, prima della tragica morte di Kurt Cobain (1967-1994) a 27 anni. Successivamente, Grohl ha fondato i Foo Fighters, portando a un grande successo.

Dave Grohl utilizza anche Instagram per comunicare con il suo vasto pubblico, condividendo regolarmente aggiornamenti sui Foo Fighters e sui suoi altri progetti musicali. Nonostante le speculazioni in corso, Grohl continua a concentrarsi sull'essere il miglior padre possibile per tutte le sue figlie.

Ora, come uomo con molti ruoli - un musicista di fama mondiale, un padre amorevole e un marito devoto - Dave Grohl tiene la sua vita privata riservata, utilizzando Instagram principalmente per mostrare i suoi successi professionali e i momenti della sua famiglia.

