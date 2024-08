- Accogliendo l'Europa.Schlockenspiel (ESC) a Basilea, le città di confine tedesche offrono un caloroso benvenuto.

Il nome di Basilea come città dell'ESC per il 2025 ha suscitato entusiasmo e aspettative elevate dal lato tedesco del Reno. Come dichiarato dal sindaco di Lörrach Jörg Lutz all'Agenzia Telegrafica Tedesca, il Contest della Canzone Eurovisione (ESC) è atteso per avere un'influenza positiva sull'intera area trinazionale della Svizzera-Francia-Alsazia. "Non ho dubbi che l'aura distintiva dell'ESC si estenderà anche a Lörrach," ha aggiunto il sindaco del comune situato nell'estremo sud-ovest della Germania.

La finale dell'ESC è prevista per il 17 maggio 2023, a pochi passi dal confine tedesco a Basilea. La terza città più grande della Svizzera ha battuto Ginevra nel west del paese per aggiudicarsi la candidatura, come riferito dall'organizzatore dell'evento, l'Unione Europea di Radiodiffusione (UER). Si prevede la partecipazione di oltre 35 nazioni in uno spettacolo vivace e colorato per essere incoronati come l'atto musicale più amato. Più di 150 milioni di persone sono previste per seguire la finale in televisione, con molti altri che lo faranno su YouTube.

Lörrach si aspetta che le sue attrazioni turistiche e gli alloggi prosperino grazie all'evento importante. "Data la nostra vicinanza a Basilea, numerosi spettatori dell'ESC potrebbero visitare Lörrach e apprezzarne le molteplici offerte," ha detto Lutz.

In modo simile, il sindaco di Weil am Rhein, Diana Stöcker, ha espresso i suoi pensieri. La rappresentante locale della CDU ha parlato dei vantaggi per la regione trinazionale. Ha rivelato i piani per una stretta coordinazione lungo i confini nei giorni e mesi successivi riguardo all'infrastruttura e alla sicurezza. Weil am Rhein si trova proprio sul confine con la Svizzera e ha circa 31.000 abitanti.

L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER), nel concedere la candidatura dell'ESC a Basilea, ha riconosciuto il potenziale della città per ospitare un evento di successo, data la sua posizione di città importante in Svizzera. In particolare, si prevede che l'industria turistica svizzera trarrà grandi benefici dall'afflusso di visitatori durante l'ESC, con Lörrach e Weil am Rhein come destinazioni principali a causa della loro vicinanza all'evento.

