Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per quasi una settimana, gli astronauti Sunita Williams e Barry Wilmore si sono ambientati. Tuttavia, la loro navicella spaziale sta riscontrando alcuni problemi. Tre mesi dopo l'inizio della loro missione, è ancora sconosciuto come faranno a tornare sulla Terra. La NASA è sotto pressione per risolvere questo problema entro la fine del mese.

Williams ha trascorso del tempo di qualità con i suoi cani prima di intraprendere il viaggio di giugno, mentre Wilmore si è occupato del suo prato. Tutto sembrava normale finché le cose non hanno preso una piega inaspettata.

Il problema in questione si chiama "Starliner". Nonostante abbia raggiunto con successo la ISS nel primo volo spaziale con equipaggio, sono emersi problemi come perdite di elio e guasti al motore. Il volo di ritorno di metà giugno è stato quindi cancellato, lasciando gli astronauti bloccati sulla stazione spaziale.

La NASA e Boeing ora si trovano di fronte a una difficile domanda: gli astronauti Williams e Wilmore possono tornare sulla Terra in sicurezza con lo "Starliner"? Negli ultimi giorni, i team hanno condotto test e indagini, sia nello spazio che sulla Terra, ma ancora non è emersa una soluzione chiara. Nonostante il lavoro diligente dei team, il responsabile della NASA Ken Bowersox ammette che ci sono state conversazioni difficili.

Due possibili soluzioni sono attualmente in considerazione: il rischioso ritorno con lo "Starliner" o il passaggio a un volo "Crew Dragon". Per procedere con il primo, i problemi al motore e alle perdite di elio devono essere risolti, un compito ancora da portare a termine.

In alternativa, lo "Starliner" potrebbe fare ritorno sulla Terra senza gli astronauti, richiedendo una notevole riconfigurazione del software. Il lancio di "Crew 9" con il "Crew Dragon" di SpaceX, inizialmente previsto per agosto ma poi rimandato a settembre, procederebbe quindi con solo due astronauti invece di quattro. Williams e Wilmore farebbero parte di questo equipaggio, tornando probabilmente sulla Terra all'inizio del 2025. Tuttavia, avrebbero bisogno di tute spaziali speciali poiché quelle dello "Starliner" non sono compatibili con il "Crew Dragon". La NASA e SpaceX non hanno ancora rivelato i membri dell'equipaggio che non farebbero il viaggio in questa situazione.

"Decisione basata sui dati"

"Vogliamo che questa decisione sia basata sui dati, non sulle emozioni", sottolinea il responsabile della NASA Ken Bowersox. Alla fine, la decisione spetta al amministratore della NASA Bill Nelson, che conferma la massima priorità essere la sicurezza degli astronauti.

Williams e Wilmore si stanno preparando a un soggiorno più lungo sulla ISS. Potrebbero tornare sulla Terra con lo "Starliner" già a settembre o con il "Crew Dragon" a febbraio, rendendo la loro iniziale permanenza di una settimana di circa nove mesi. Entrambi gli astronauti sono ben preparati e versatili, secondo la NASA. Sono attivamente coinvolti in tutte le discussioni e sono pronti a fare ciò che è necessario, dice il responsabile della NASA Steve Stich.

"Con un volo di prova come questo, si è sempre preparati alla possibilità di un soggiorno più lungo", dice il responsabile della NASA Joel Montalbano. "Ma stanno bene, sono completamente integrati con il resto dell'equipaggio e altrettanto impegnati di qualsiasi altro equipaggio lassù. Certo, sono umani, e questa situazione è difficile sia per gli membri dell'equipaggio che per le loro famiglie. Ma sono astronauti professionisti e si stanno comportando egregiamente."

Williams e Wilmore sono un prezioso asset a bordo della ISS, secondo la NASA - ma consumano anche risorse aggiuntive come cibo e articoli igienici. Inoltre, ora sono esposti a livelli di radiazione più elevati del previsto per un periodo più lungo.

Il futuro dello "Starliner" è sicuro?

Mentre si preoccupano per gli astronauti, il futuro dello "Starliner" è anche sotto esame. Sviluppato e costruito dalla società aerospaziale Boeing per la NASA, avrebbe dovuto trasportare regolarmente gli astronauti alla ISS - servendo come alternativa affidabile al "Crew Dragon" di SpaceX.

Ma la navicella spaziale parzialmente riutilizzabile, composta da una capsula per l'equipaggio e un modulo di servizio, sta attualmente affrontando sfide significative. La navicella spaziale non è riuscita a raggiungere la ISS durante il suo primo test non equipaggiato nel 2019, mentre un secondo tentativo è riuscito nel 2022. Tuttavia, i problemi sono aumentati e hanno causato numerosi ritardi.

"Abbiamo una visione di avere due sistemi di trasporto alternativi", insistono sia il responsabile della NASA Bowersox che Boeing. "I problemi possono essere risolti, e poi vedo un futuro promettente per lo 'Starliner'", dicono sia Boeing che la NASA, insieme all'ammirazione di Bowersox per il team Boeing. Allo stesso tempo, Bowersox sottolinea l'importanza delle decisioni basate sui dati.

