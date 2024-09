Accidenti catastrofici a Saporichya: un morto, numerosi feriti e danni notevoli

22:07, Munz su equipaggio della nave russa: "La nave potrebbe non salpare mai più"Come riportato da Forbes, l'equipaggio della nave da guerra russa "Admiral Kuznetsov" viene trasferito in prima linea. La nave, nota per la sua serie di sfortune, è sotto la lente di ingrandimento del corrispondente di ntv Rainer Munz con sede a Mosca. Il trasferimento dell'equipaggio potrebbe essere un indizio delle difficoltà economiche della Russia.

09:27, Condizione critica di Wuhledar: le truppe russe sembrano avanzare?Secondo i media di stato e i blogger, le truppe russe hanno apparentemente iniziato a catturare la città ucraina orientale di Wuhledar. Yuri Podolyaka, un blogger pro-russo, scrive: "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'attacco alla città è iniziato". Altri blogger pro-russi confermano l'attacco. I media affiliati con la Russia riferiscono che la città, situata nella regione di Donetsk, è sotto assedio e che i combattimenti si stanno svolgendo a est della città. Il colonnello Reisner, analista militare, ritiene che la città sia in una situazione pericolosa e che è altamente dubbio che la 72ª brigata meccanizzata, armata di carri armati e veicoli corazzati, possa resistere nella zona.

09:27, Guerra dei droni Russia-Ucraina di notteLa difesa aerea russa avrebbe respinto 13 droni ucraini durante la notte. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e uno nella regione di Bryansk, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando fonti del ministero della difesa russo. A sua volta, l'aeronautica ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e 4 missili durante la notte. Si dice che 79 droni siano stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non sono state segnalate vittime civili o danni.

08:17, Dichiarazione decisa del Danimarca contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen sostiene di autorizzare gli alleati dell'Ucraina ad utilizzare armi più potenti contro la Russia. "È ora di abbandonare questa discussione sui limiti rossi", ha detto. Il limite rosso, secondo lei, è già stato superato - dall'invasione russa dell'Ucraina. Non tollererà mai l'influenza russa nel determinare la moralità all'interno della NATO, dell'Europa o dell'Ucraina, dichiara.

07:38, Soldati russi caduti: sepolti e dispersi per risparmiare fondiSecondo le informazioni dell'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti vengono sepolti sul campo di battaglia e segnalati come "dispersi" per evitare di pagare ai loro familiari ingenti danni. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo subito e poi vengono segnalati come dispersi. In questo modo, la famiglia non riceve il risarcimento", ha notato un uomo in una telefonata con un residente della regione russa di Belgorod, pubblicata dal Kyiv Independent. Ogni soldato caduto dà diritto alla sua famiglia a un risarcimento che va da $67.500 a $116.000.

06:59, Nessuna speranza per la pace dalle dichiarazioni della RussiaIl presidente ucraino Selenskyy promuove un "piano di vittoria" negli Stati Uniti, ma non c'è alcuna indicazione di pace dalla Russia. "Il Cremlino continua a diffondere messaggi pubblici che indicano il suo scarso interesse per una risoluzione del conflitto che non richieda la resa incondizionata del governo ucraino e l'annientamento dell'Ucraina come stato", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti rappresentanti russi hanno recentemente opposto il loro partecipazione alla prossima summit per la pace e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito l'intransigenza della Russia nel negoziare fino a quando l'Ucraina non si arrende. L'ISW conclude che la Russia non ha intenzione di impegnarsi in autentiche trattative di pace con l'Ucraina e si riferirà solo a "piani di pace" e "trattative" per fare pressione sull'Occidente perché costringa l'Ucraina a rinunciare alla sua autonomia e integrità territoriale.

06:27, Zelenskyy: la determinazione degli Stati Uniti potrebbe porre fine all'invasione russa primaSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, un'azione decisa del governo degli Stati Uniti potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno successivo. "Adesso, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto in un post su Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Il leader ucraino si trova negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44,elicottero Mi-8 dato alle fiamme da adolescenti a OmskSabato scorso, due adolescenti hanno dato alle fiamme un elicottero Mi-8 su una base aerea russa a Omsk utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati subsequently arrestati e hanno confessato di essere stati pagati $20.000 per eseguire l'attacco. L'elicottero è stato gravemente danneggiato, secondo i media russi. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due ragazzi hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk nella regione di Tyumen. Gli incidenti di sabotaggio, come i deragliamenti dei treni, si sono verificati in diverse regioni russe. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha sostenuto che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "ignoti avversari del regime di Putin".

03:50 Zelensky: "La pace è più vicina di quanto pensiamo"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime speranza per una rapida fine del conflitto con la Russia. Crede che la pace sia più vicina di quanto percepiamo, come dichiarato in un'intervista alla rete televisiva statunitense ABC News. La fine della guerra si sta avvicinando e fa appello agli Stati Uniti e ai loro alleati per continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Morti e feriti dopo gli attacchi russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno effettuato l'ultimo giro di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera, causando un morto secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino, parlando alla rete televisiva pubblica Suspilne, ha riferito cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città e nella notte precedente. Due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, sebbene il tipo di arma utilizzata rimanga sconosciuto, secondo l'aggiornamento di Telegram di Fedorov. Le forze russe hanno preso di mira le infrastrutture della città, causando un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco senza ulteriori feriti.

01:29 La militare ucraina sotto pressione a PokrovskLa militare ucraina sta vivendo pressioni nella parte orientale del paese, secondo i loro stessi resoconti. La situazione a Pokrovsk e Kurachove è più tesa che mai, come riferito dallo Stato Maggiore a Kyiv. Più di 50 dei 125 attacchi lungo la linea del fronte si sono verificati in questo settore. L'offensiva principale è stata diretta verso Pokrovsk, come menzionato dalla leadership militare ucraina. Essi suggeriscono anche che le truppe russe minacciano di accerchiare diverse unità vicino alla città mineraria di Hirnyk. Allo stesso modo, le truppe russe stanno cercando di aggirare le posizioni difensive vicino a Vuhledar, una città che i russi hanno già fallito nel catturare attraverso assalti diretti.

00:28 Cittadino americano condannato per il tentato rapimento di un bambino in RussiaUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo le autorità giudiziarie. Il tribunale di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di "tentato rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il cittadino statunitense ha tentato di partire con il figlio di 4 anni senza ottenere il consenso della madre. È stato catturato mentre tentava di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva, bloccato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono attualmente molto alte a causa del conflitto ucraino.

23:14 Russia riferisce morti dopo l'attacco a BelgorodTre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità regionali di Belgorod. Il villaggio di Archangelskoe, situato a cinque chilometri dal confine, è stato apparentemente bombardato dall'esercito ucraino lunedì.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per il sostegno tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo il suo incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha scritto Zelensky su Twitter. "Insieme, abbiamo salvato migliaia di vite e possiamo sicuramente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale". Scholz, however, ha ribadito la posizione del governo tedesco nel non fornire armi avanzate all'Ucraina.

21:35 Forbes: mentre l'unico portaerei russa peggiora, l'equipaggio viene deployato in guerraLa Russia ha solo una portaerei, chiamata "Admiral Kuznetsov", che ha affrontato numerosi problemi dal suo lancio negli anni '80, nonostante pochi dispiegamenti. Ora, Forbes riferisce che i soldati del 15,000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov vengono deployati in guerra in Ucraina, invece che sulla portaerei. Si tratta di una delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi mensili di reclutamento della Russia, stimati da Forbes in 30,000 nuovi combattenti al mese. L'Admiral Kuznetsov si trova in uno stato di disrepair e potrebbe presto diventare un elemento permanente lungo la costa di Murmansk.

