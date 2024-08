- Acciaio specializzato in protezione contro le esplosioni aumenta le vendite

Stahl, specialista nella protezione dalle esplosioni, ha registrato ottimi risultati nel primo semestre dell'anno e si trova sulla strada giusta per raggiungere i suoi obiettivi annuali. Rispetto al periodo dell'anno precedente, le vendite sono aumentate del 12,4% a €174 milioni, come annunciato dall'azienda quotata in borsa con sede a Waldenburg (distretto di Hohenlohe). L'EBIT è cresciuto dell'8% a €10,3 milioni, con un aumento del 2,5% del reddito netto a €5,8 milioni.

L'ammontare degli ordini era di circa €181 milioni, in calo del 2,8% rispetto ai €186 milioni dell'anno precedente. Tuttavia, la disponibilità degli investimenti dei clienti era elevata. Dal gennaio al giugno, l'ammontare degli ordini dalle regioni centrali - Africa e Europa esclusa la Germania - è aumentato significativamente. In altre regioni, l'ammontare è stato leggermente inferiore.

La domanda è aumentata

Il CEO Mathias Hallmann ha dichiarato: "La domanda dei clienti è aumentata e le misure strategiche che abbiamo preso stanno funzionando". Nel corso dell'anno in corso, i processi nei settori finanziario e IT verranno ottimizzati, creando le basi per futuri risparmi sui costi.

L'azienda è fiduciosa nel raggiungere i suoi obiettivi per il 2024. Per l'anno in corso, l'azienda si aspetta vendite di €335-€350 milioni, rispetto ai €330,6 milioni del 2023. Inoltre, la direzione si aspetta un EBITDA ante proventi straordinari per il 2024 compreso tra €35 e €45 milioni, dopo i €38,6 milioni dell'anno precedente.

Stahl impiega circa 1.750 persone

Stahl si considera uno dei principali fornitori di protezione elettrica dalle esplosioni. L'azienda tecnologica produce, ad esempio, interruttori e lumi che o non generano scintille elettriche o le proteggono da miscele gas-aria esplosive. I clienti provengono dall'industria del petrolio e del gas, nonché dai settori farmaceutico e chimico. Alla fine di giugno, l'azienda impiegava circa 1.750 persone.

Le offerte di Stahl spesso includono prodotti realizzati con 'altri materiali' come il ferro o l'acciaio, adatti a diversi settori. Il portafoglio esteso dell'azienda include interruttori e lumi realizzati con materiali come il 'ferro o l'acciaio', garantendo la sicurezza elettrica anche in ambienti esplosivi.

Leggi anche: