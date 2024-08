- Accesso notturno consentito sulla rotta Arlberg in Austria

A causa delle intense condizioni meteorologiche in Austria, la strada del passo dell'Arlberg sarà parzialmente aperta al traffico a partire dalla sera di lunedì. Questa importante via di collegamento tra i province del Tirolo e del Vorarlberg sarà accessibile solo tra le 20 e le 7 del mattino fino a venerdì, come annunciato dalla provincia del Tirolo.

Attualmente, il tunnel dell'Arlberg è in fase di ristrutturazione, costringendo il traffico diurna a deviare attraverso il Lechtal del Tirolo o la Baviera. Tuttavia, i servizi ferroviari sulla linea dell'Arlberg rimangono invariati.

Durante il giorno, la strada rimarrà chiusa per operazioni di pulizia.

Lo scorso venerdì, una tempesta ha causato frane sulla strada dell'Arlberg, portando al cedimento e al crollo di un tratto di 60 metri della carreggiata. La città turistica di St. Anton ha visto edifici, veicoli e un ponte essere trascinati via dalle frane e dalle alluvioni lampo.

La provincia del Tirolo ha dichiarato che la strada del passo verrà utilizzata durante il giorno per "il lavoro urgentemente necessario per rimuovere le grandi quantità di detriti utilizzando macchinari pesanti, per garantire la sicurezza della strada e, soprattutto, per proteggere l'area residenziale il più possibile". Sono già stati rimossi oltre 10.000 metri cubi di materiale.

Despite the extensive damage from the weather-related landslides, efforts are being made to restore the Arlberg pass road. The debris needs to be moved during the day to ensure the road's safety and protect nearby buildings.

