- Accesso limitato: Alcune isole sono riservate esclusivamente agli appassionati di birdwatching

Durante la stagione turistica, la maggior parte delle isole nel Mare del Nord e nel Baltico offre un'evasione dallo stress della vita quotidiana. Tuttavia, l'accesso è limitato a determinate isole contrassegnate come 'isole per uccelli' e banchi di sabbia. Queste isole sono la casa di un solo guardiano degli uccelli durante i mesi più caldi.

Una di queste persone è Nele Waltering, una 28enne residente a Norderoog, una Hallig di circa 10 ettari situata nello Schleswig-Holstein Wadden Sea dal mese di aprile. Fondata nel 1909 dall'associazione Vogel- und Naturschutzverein Jordsand, Norderoog è dedicata alla conservazione della natura, in particolare alla protezione degli uccelli. I visitatori sono ammessi solo durante la stagione non riproduttiva, a condizione di ottenere il permesso per accedere alla Hallig, che si trova nella zona di protezione I del parco nazionale.

Waltering proviene da Aquisgrana e sta prendendo una pausa dai suoi studi in ingegneria ambientale a Rostock prima di iniziare la sua tesi di laurea. Il suo compito principale alla stazione degli uccelli consiste nel monitorare gli uccelli marini e costieri che riposano e si riproducono.

Norderoog non è l'unica riserva per uccelli nel Mare del Nord e nel Baltico. Ad esempio, Trischen, nel Dithmarschen, Schleswig-Holstein, è stata dedicata alla protezione degli uccelli sin dal 1909. Anche se un tempo ospitava una fattoria e oltre 80 ettari di terreno agricolo, oggi è abitata solo dal guardiano degli uccelli di NABU durante l'estate in una piccola capanna di legno su palafitte, secondo il sito web di NABU.

Inoltre, le isole per uccelli si trovano anche nella Bassa Sassonia e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Il Mare del Nord di Amburgo vanta l'isola degli uccelli di Scharhörn. A ovest, nel Mare del Nord della Bassa Sassonia, tra Borkum e Juist, si trova l'isola degli uccelli di Memmert.

Infine, le isole per uccelli si trovano anche nel Mar Baltico. Langenwerder, a nord-est di Poel, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, funge da terreno di nidificazione per diverse migliaia di uccelli marini su circa 22 ettari. Fondata nel 1910, è considerata la più antica riserva per uccelli sulla costa del Baltico tedesco. I visitatori sono generalmente proibiti, ma sono disponibili visite guidate durante la stagione non riproduttiva.

