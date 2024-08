- - Accesso alla stazione di Spandau

A Spandau Station, una persona è stata arrestata provvisoriamente in relazione alla caccia all'uomo per due ex terroristi dell'RAF. L'operazione di martedì è stata condotta congiuntamente con la Polizia Federale a seguito di una segnalazione della pubblica, come ha dichiarato un portavoce dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Bassa Sassonia (LKA). L'identificazione della persona è in corso, ma il portavoce non ha specificato quanto tempo ci vorrà.

Secondo un rapporto del "Bild", l'informatore ha riconosciuto l'uomo, seduto su un treno ICE, come Ernst-Volker Staub. Il portavoce dell'LKA ha dichiarato solo che l'arresto è legato alla ricerca di Burkhard Garweg (55) e Ernst-Volker Staub (69).

La Direzione della Polizia Federale di Berlino ha riferito che un uomo è stato arrestato provvisoriamente durante un controllo di routine martedì intorno alle 21:00. Si trova attualmente in custodia a Berlino, ha dichiarato un portavoce.

Il pubblico ministero di Verden ha indagato sui terroristi dell'RAF ex Staub, Daniela Klette e Garweg dal 2015 per tentato omicidio e tentato e consumato rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio a Berlino-Kreuzberg. La polizia, guidata dall'LKA Niedersachsen, la cercava da decenni. La ricerca di Staub e Garweg continua. Appartenevano alla cosiddetta terza generazione del gruppo di sinistra estrema Rote Armee Fraktion (RAF). Nel 1998, l'RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è dichiarata sciolta.

Leggi anche: