Abusi su minori: La ginnasta canadese ha abbandonato all'età di 13 anni a causa di quello che sostiene essere stato un ambiente orribile e violento

"Ero senza paura", ha detto alla CNN dallasua casa di Vancouver. "A tutti i bambini piace imparare a fare le capriole, tutti i miei primi ricordi sono piuttosto felici e pieni di gioia, come è giusto che sia".

All'età di due anni, Cline racconta che il suo interesse era evidente ai suoi genitori per il modo in cui faceva "piccoli chin-up" sul bancone della cucina.

Ben presto si è trasformata in un'atleta seria. All'età di nove o dieci anni, Cline aveva superato i suoi allenatori locali e ora viaggiava a un'ora da casa per allenarsi in un club d'élite.

Per un po' il suo amore per lo sport continuò, ma Cline dice che tutto cambiò quando Vladimir Lashin e sua moglie Svetlana arrivarono come nuovo team di allenatori. Cline racconta che l'atmosfera in palestra si è rapidamente incupita.

"Immediatamente ci fu un abuso verbale", ha ricordato. "Se facevi qualche errore, ti urlavano e ti umiliavano. 'Questa è una schifezza, sei una schifezza', ti urlavano in continuazione".

Secondo Cline, non passò molto tempo prima che gli allenatori ricorressero anche all'abuso fisico.

"Mi stavo riscaldando [per una spaccata in piedi] e sentivo il tendine del ginocchio molto teso, e lui si arrabbiò molto.

"Mi disse qualcosa del tipo: "Stai solo fingendo, stai cercando di evitare di fare questo allungamento", quindi mi girò, mi afferrò la gamba e me la mise dietro l'orecchio".

Cline ricorda ancora l'urlo primordiale e il dolore accecante, descrivendo la sensazione come "straziante".

"Mi ha spezzato completamente il tendine del ginocchio e ha portato con sé parte del bacino", aggiunge.

Mentre i campanelli d'allarme dei suoi recettori sensoriali cominciavano a registrare il dolore lancinante, Cline racconta che il suo allenatore non ha offerto scuse o rimorsi.

"Era arrabbiato, mi ha urlato contro", dice Cline, aggiungendo che l'ha accusata di aver mentito e ha cercato di prendere le distanze da qualsiasi responsabilità per la sua scioccante ferita.

"Non ci fu nessuna offerta di cure mediche, nessuno chiamò i miei genitori. Credo di aver dovuto zoppicare da sola fino allo spogliatoio e chiamare i miei genitori per farmi portare in ospedale", racconta la ragazza.

La CNN ha contattato gli ex allenatori di Cline, che si ritiene abbiano lasciato il Canada.

Sono state inviate numerose richieste di commento via e-mail e alle loro pagine Facebook, ma non c'è stata alcuna risposta.

Appena adolescente, Cline si è abituata a un programma estenuante e a infortuni dolorosi - dice di essersi rotta la mano in tre punti e di essersi lacerata un muscolo della colonna vertebrale che le ha lasciato un coagulo grande come una palla da baseball.

Cline andava a scuola al mattino, poi si allenava dalle 13.00 alle 18.00 prima di recuperare i compiti la sera, trascorrendo spesso 30 ore alla settimana in palestra.

Ricorda che per dare l'impressione che le ginocchia non si piegassero all'atterraggio, cosa che avrebbe comportato una detrazione di punti da parte dei giudici, l'allenatore lavorava con lei per iperestenderle in modo permanente.

Con i piedi su un box rialzato e le gambe sollevate dal pavimento, Lashin si sarebbe seduto sulle sue ginocchia per diversi minuti alla volta. Secondo le stime della donna, Lashin pesava circa 90 chili.

Sempre sgridato

Qualche anno dopo, Cassidy Jones (nata Janzen) è arrivata nella stessa palestra.

Ha dichiarato alla CNN di ricordare chiaramente la cultura dell'abuso che, a suo dire, era diventata normalizzata e ricorda l'infortunio al bicipite femorale di Cline e il fatto che "veniva sempre sgridata".

Non passò molto tempo prima che anche la Jones si trovasse in pericolo. Descrisse un back-handspring che aveva faticato a padroneggiare sulla trave d'equilibrio quando aveva 10 anni, e le fu detto che un altro fallimento avrebbe significato che avrebbe dovuto provarlo da un'altezza ancora maggiore.

"Piangevo a dirotto e avevo paura", ha ricordato. Jones pensò che se avesse potuto posizionare dei tappetini imbottiti sotto la trave, avrebbe almeno potuto minimizzare il rischio, ma i suoi allenatori le diedero ragione.

"Ho cercato, come bambina di 10 anni, di fare la cosa giusta e di mettermi al sicuro".

Poco dopo, il suo corpo si è contorto sulla trave, provocando tre fratture a spirale nella gamba.

"Sono caduta e lei mi ha detto di rialzarmi e di farlo di nuovo", ha aggiunto Jones. "Non potevo, ovviamente, perché le mie ossa erano a metà in più punti. Mi hanno lasciata lì a terra per circa un'ora, perché pensavano che stessi fingendo. Mi hanno detto di togliermi di mezzo per permettere ad altre persone di usare la trave".

Jones racconta che il suo corpo ha subito uno shock: "Avevo la pelle d'oca, tremavo e tremavo, avevo tanto freddo".

Alla fine è stata chiamata sua madre e l'hanno portata in ospedale, le hanno ingessato la gamba e per mesi è rimasta su una sedia a rotelle.

Dopo circa due settimane, gli allenatori chiamarono la famiglia a casa. La mamma pensava che fosse per controllare come stavo", ha raccontato, "ma era per dare la colpa a me, al telefono urlavano a mia madre: "Avrebbe dovuto farcela, si è fatta male da sola, non è colpa nostra"".

Nel 2011, la Jones ha citato in giudizio i suoi allenatori e ha ottenuto un risarcimento in un accordo di mediazione. Ha abbandonato la ginnastica poco dopo la caduta e si considera fortunata per aver evitato alcuni dei tormenti che sarebbero potuti seguire se avesse continuato a praticarla ancora a lungo.

A sette anni, dice che già seguiva il codice non detto della palestra e cercava di farsi vomitare prima delle sessioni di pesatura quotidiane.

Quindici anni dopo, dice di avere ancora un incubo ricorrente, la sensazione di litigare con il suo allenatore, Vladimir Lashin.

"È molto strano per me, perché non alzo la voce, sono molto controllata. Non so per cosa stiamo urlando, ma io sto urlando come una pazza e non posso urlare sopra di lui. Non riesco a urlare abbastanza forte".

Costretta a stare in piedi sulle scale.

Dopo la rottura del tendine del ginocchio, Cline ha dichiarato alla CNN che si aspettava ancora di allenarsi per tre o quattro ore al giorno.

Due mesi dopo, era il momento delle prove nazionali. Alla vigilia dell'evento, Cline racconta che Vladimir Lashin le chiese di provare un doppio pike Yurchenko, uno dei salti più pericolosi della ginnastica.

Chiamata così in onore della ginnasta sovietica Natalia Yurchenko, la mossa prevede un salto con il rovescio alla cieca sul volteggio: qualsiasi tipo di passo falso può essere catastrofico.

"Credo di essermi messa a ridere", ricorda Cline, "pensavo che stesse scherzando, perché era così assurdo che si aspettasse che io facessi una cosa del genere quando ero ancora infortunata e non facevo volteggio da settimane".

Cline racconta di averlo pregato di assisterla nel volteggio e lui l'ha accolta con riluttanza. "Anche quello è stato un disastro quasi totale, sono atterrata praticamente di faccia", racconta.

Lashin allora le chiese di riprovare, questa volta senza assistenza, secondo Cline. Racconta di essere terrorizzata, ma di non essersi sentita in grado di rifiutare.

"È stato disastroso, i miei piedi non hanno colpito correttamente il trampolino, quindi non ho avuto abbastanza slancio per salire sul volteggio e non ho avuto abbastanza slancio per fare la rotazione alla fine", aggiunge Cline. "Sono atterrata sul collo".

Dato che si usavano i tappetini da gara, Cline dice che si è trattato di una grossa caduta su una superficie relativamente dura.

"Ho dovuto valutare se potevo ancora muovere gli arti", continua. "Per fortuna ci riuscivo, ma poi mi sono resa conto che lui continuava a urlarmi contro e a dirmi di farlo ancora e ancora. Non c'era modo di dire di no a quella richiesta".

Cline racconta di aver provato un dolore lancinante al collo mentre tentava quello che sarebbe stato il suo ultimo volteggio in ginnastica.

"Ho mancato completamente una mano al volteggio e sono atterrata di nuovo sulla testa. Stavo piangendo nello spogliatoio con il ghiaccio sul collo quando lui mi ha chiesto di tornare in pedana.

"Poi mi prese con la forza per un braccio, mi trascinò nel suo ufficio e mi costrinse a salire sulla bilancia. 'Questo è il motivo per cui non puoi farlo!' Mi interrogò su quali dolci pasquali avessi mangiato".

Fu un'ultima umiliazione, ma Cline racconta che mentre volteggiava in aria nel suo ultimo, sfortunato volteggio, ebbe un momento di lucidità e prese la decisione di abbandonare lo sport nell'interesse della propria autoconservazione.

I suoi sogni di partecipare alle Olimpiadi si erano infranti e la sua carriera di ginnasta era finita. Sostituire lo sport che aveva tanto amato sarebbe stata una vita di dolori debilitanti e tormenti psicologici.

E aveva ancora solo 13 anni.

Negli ultimi anni, lo sport della ginnastica è passato da una crisi all'altra. Centinaia di atleti hanno accusato l'ex medico della squadra nazionale di ginnastica USA Larry Nassar di abusi sessuali e gli organi direttivi di non averli protetti.

In seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza per pornografia infantile e per una serie di accuse di violenza sessuale nel 2017, Nassar trascorrerà il resto della sua vita in prigione. In uno scandalo che risale a due decenni fa, più di 368 atleti si sono fatti avanti per denunciare abusi sessuali in programmi di ginnastica in tutto il Paese.

Nello stesso periodo, altre squadre nazionali hanno iniziato a fare i conti con le proprie culture di abusi.

Nel febbraio 2021, l'amministratore delegato di Gymnastics New Zealand, Tony Compier, ha ammesso che un'indagine indipendente sullo sport aveva portato alla luce "abusi emotivi, body shaming, pratiche di allenamento fisicamente scorrette, molestie e bullismo".

Due settimane dopo, un'azione legale collettiva ha denunciato diffusi abusi fisici e psicologici da parte degli allenatori della Ginnastica Britannica su atleti di età inferiore ai sei anni.

Lo studio legale che li rappresenta, Hausfeld, ha dichiarato alla CNN di essere al lavoro con 38 atleti, tra cui quattro olimpionici, e di essere in trattativa diretta con la Ginnastica britannica.

Nel maggio 2021, la Commissione australiana per i diritti umani ha concluso che la ginnastica nel Paese ha contribuito a creare un "ambiente ad alto rischio di abusi".

Il rapporto ha riscontrato prove di "bullismo, molestie, abusi, negligenza, razzismo, sessismo e abilismo", favoriti da un "approccio "vinci a tutti i costi", dalla giovane età delle ginnaste e da squilibri di potere intrinseci, da una cultura del controllo e da una tolleranza generale di comportamenti negativi".

Nel settembre dello scorso anno, gli allenatori del programma nazionale svizzero si sono dimessi in massa dopo che un'indagine etica ha confermato le denunce di abusi psicologici da parte delle atlete e una serie di prestazioni scadenti.

Ora la ginnastica canadese sta affrontando il proprio momento di resa dei conti.

La Cline è la parte lesa in una causa collettiva che è stata presentata contro Gymnastics Canada e una mezza dozzina di organi direttivi provinciali, tra cui Gymnastics BC, che avrebbe supervisionato la palestra in cui la Cline dice di aver subito tali danni.

Sebbene non figurino tra gli imputati, sia Vladimir che Svetlana Lashin sono citati nelle accuse della causa, che descrive dettagliatamente l'incidente al volteggio e "l'abuso fisico quasi quotidiano... inestricabilmente legato a una cultura di abuso psicologico" e "contatto fisico inappropriato".

La causa dice anche che "piuttosto che affrontare una punizione per la loro condotta abusiva, Vladimir e Svetlana sono stati premiati sia dalla Gymnastics BC che dalla Gymnastics Canada". In particolare, secondo la causa, Vladimir è stato nominato allenatore della squadra canadese alle Olimpiadi di Atene del 2004 e poi promosso allenatore nazionale/direttore delle alte prestazioni della ginnastica artistica femminile nel 2009.

Secondo la causa, diverse ginnaste canadesi hanno presentato denunce "che coprono un arco di decenni", denunciando "abusi sessuali, fisici e psicologici e la complicità istituzionale che ha permesso alla cultura del maltrattamento... di persistere".

La causa è la prima fase di un complicato processo legale che potrebbe avere un'escalation esponenziale e richiedere anni per essere risolto.

"Abbiamo davvero bisogno che queste istituzioni siano ritenute responsabili degli abusi sistemici che hanno permesso di garantire per decenni", ha spiegato Cline alla CNN.

"Stiamo cercando di inviare un messaggio: "Non potrete permettere che queste cose continuino senza essere ritenuti responsabili"".

La causa intende anche fornire un risarcimento agli atleti che necessitano di cure fisiche e psicologiche intensive e Cline ha ragione di credere che centinaia di ex atleti potrebbero essere coinvolti.

A marzo, più di 400 ginnasti canadesi, uomini e donne, hanno scritto i loro nomi in una lettera aperta in cui spiegavano che il timore di essere puniti aveva impedito loro di parlare di una "cultura tossica e di pratiche abusive" all'interno dello sport.

In risposta, Gymnastics Canada ha dichiarato quanto segue: "Sebbene siamo rattristati nell'apprendere che decine di atleti ritengono che non siamo riusciti ad affrontare questi problemi, siamo impegnati a continuare a educare e a sostenere riforme a livello di sistema che contribuiranno a garantire che tutti i partecipanti si sentano rispettati, inclusi e sicuri quando si allenano e gareggiano nello sport".

Quasi tutti dicono di aver subito abusi fisici e/o psicologici, ma ci sono anche sopravvissuti a violenze sessuali.

"Sappiamo che ci sono molti, molti là fuori che hanno subito abusi sessuali", ha detto Cline. "Purtroppo, sappiamo che è una componente e che è piuttosto significativa".

Dopo la presentazione della causa mercoledì, la Gymnastics BC ha dichiarato alla CNN: "Le accuse di cui siamo venuti a conoscenza sono molto serie e le prendiamo come tali".

La Gymnastics BC ha aggiunto che all'inizio del 2020 ha creato un ruolo di Safety Officer "per educare la nostra comunità a mantenere un ambiente sportivo sicuro per tutti" e che nel giugno 2021 l'organizzazione ha approvato un nuovo manuale per la gestione dei reclami.

In una dichiarazione inviata alla CNN giovedì, Gymnastics Canada ha affermato che, pur non avendo ricevuto la notifica della causa, l'organizzazione ha preso le accuse "molto seriamente", aggiungendo di essere "impegnata a fornire un ambiente sicuro ai membri del nostro sport".

Da quando ha reso pubblica la sua storia sulla sua vita di giovane ginnasta in un blog del 2020, Cline dice di essere stata inondata di messaggi da atleti di tutto il Paese, le cui storie fanno eco alla sua.

Ha anche parlato con sopravvissuti di tutto il mondo.

"Se si mettessero le nostre storie una accanto all'altra e si togliessero i nostri nomi", ha detto, "non si riuscirebbe a capire chi è chi. Abbiamo un problema molto serio, non solo in Canada, ma nella ginnastica in generale".

Cline ritiene che gli atleti, essendo così giovani quando iniziano ad allenarsi, siano incredibilmente vulnerabili.

Ha trascorso più tempo con i suoi allenatori che con i suoi genitori e racconta che agli atleti è stato detto esplicitamente di non condividere le loro esperienze in palestra con la sua famiglia a casa, poiché è stata incoraggiata una cultura del silenzio.

"Ci è stato spiegato come evitare di parlarne con i nostri genitori, ci è stato detto molto chiaramente che avremmo avuto grossi problemi se avessimo raccontato ai nostri genitori quello che stava succedendo", dice Cline.

Se queste cose fossero accadute in una scuola o in una casa, ci sarebbero state gravi conseguenze quasi immediatamente".

"Ma per qualche motivo, quando lo mettiamo nel contesto di uno sport e in particolare della ginnastica, lo normalizziamo a tal punto che perdiamo completamente di vista il fatto che si tratta di abuso di minori. Si tratta di un vero e proprio abuso su minori".

Sono passati quasi 20 anni da quando ha abbandonato lo sport che un tempo amava, ma Cline dice di esserne ancora costantemente tormentata, sia emotivamente che fisicamente.

Il dolore debilitante alla schiena che l'affligge dall'età di 14 anni, l'artrite al collo, gli incubi e l'essere costantemente sull'orlo di un disordine alimentare.

"Non mi peso", rivela, "non riesco mai a salire su una bilancia. Anche quando sono dal medico, chiedo di non dirmi il numero. È stata necessaria una vigilanza costante per assicurarsi che non stessi scivolando in modelli alimentari davvero dannosi".

"Ho parlato con decine e decine di ragazze e ragazzi che si trovano in difficoltà in età adulta, sia che si tratti di disturbi alimentari o di PTSD o di depressione o di dipendenza da autolesionismo.

"E, naturalmente, il dolore fisico debilitante. Questo non si ferma solo perché qualcuno ha abbandonato lo sport, ma è qualcosa che continuerà a tormentare queste persone per il resto della loro vita".

Cline ammette che lo sport della ginnastica presenterà sempre un rischio di infortunio, ma ritiene che tali infortuni possano essere mitigati con metodi di allenamento sani.

E di certo non pensa che il trauma psicologico debba essere inerente allo sport. "Lo sport d'élite è duro", conclude, "ma non dovrebbe mai produrre cose come disturbi alimentari, autolesionismo e PTSD".

