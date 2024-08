- Abusi su individui rumeni: processo di Berlino coinvolge padre e figlio

A causa di lavoro forzato, traffico di esseri umani e sfruttamento, un uomo di 52 anni e suo figlio di 34 anni sono sotto processo presso la Corte regionale di Berlino. Sono accusati di aver illegalmente portato lavoratori dalla Romania a Berlino per diversi anni, impiegandoli in condizioni di sfruttamento sui cantieri edili senza versare circa 456.000 euro di contributi sociali. La difesa ha dichiarato all'inizio del processo che i loro clienti avrebbero fatto delle confessioni in seguito.

Si sospetta che gli imputati abbiano commesso questi atti tra novembre 2015 e luglio 2020. Hanno approfittato del fatto che i lavoratori, provenienti da contesti di povertà, erano "vulnerabili a causa della mancanza di competenze linguistiche in Germania e non avevano la possibilità di cercare aiuto a causa del rigido controllo", secondo l'accusa. L'impiego illegale era basato su un "sistema ben stabilito e efficace negli anni".

Il principale imputato di 52 anni era responsabile della fornitura di lavoratori dal suo paese per lavori di demolizione sui cantieri edili di Berlino, secondo l'accusa. "Ha reclutato circa 50-70 lavoratori all'anno, che lui o suo figlio hanno portato a Berlino in un minibus parzialmente completamente sovraccarico". Porzioni consistenti dei loro stipendi venivano trattenute per il trasporto, il cibo e l'alloggio. Negli alloggi, fino a otto persone erano segnalate come presenti in condizioni estremamente anguste.

Fino a dieci ore di lavoro al giorno

I lavoratori erano tenuti in uno "stato di assoluta dipendenza" dal 52enne in collaborazione con suo figlio e altri uomini separatamente processati. Venivano solitamente impiegati per un massimo di dieci ore al giorno, spesso sei giorni alla settimana. Era anche comune che i lavoratori dovessero completare un cosiddetto mese di prova senza alcuna retribuzione. Anche le più piccole presunte violazioni delle regole venivano punite con minacce e percosse o settimane di licenziamento. Solo quando uno dei lavoratori coinvolti ha sporto denuncia sono iniziate le indagini, secondo l'accusa.

Il 52enne è stato in custodia per circa un mese alla fine del 2020. Dopo discussioni tra il tribunale, l'accusa e la difesa, gli imputati possono ora aspettarsi condanne sospese se faranno piena confessione. Verranno anche considerati i ritardi nei procedimenti. Inoltre, l'accusa chiede il sequestro di circa 456.000 euro nel caso del principale imputato. Il processo continuerà il 28 agosto.

