- Absenze di abitanti individuate: residenti vicini scoprono abitazione in fiamme

Nel distretto di Heilbronn, specificamente a Oedheim, i residenti hanno avvistato una casa in fiamme. Gli abitanti non erano in casa, come confermato dalle autorità. Di conseguenza, è stato dato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme poiché erano visibili da lontano.

Per fortuna, non ci sono state vittime. L'ammontare stimato dei danni alla proprietà è di circa 400.000 euro. La causa di questo incendio remains un mistero, con la polizia che indaga per scoprire la verità.

