Alla luce dei risultati delle elezioni statali di domenica sera, i partiti del semaforo hanno subito un inaspettato rovescio nei due stati federali dell'est della Germania. Hanno ottenuto i peggiori risultati mai registrati come squadra. Il SPD ha reagito con un misto di shock e sollievo ai risultati delle elezioni, temendo di non superare la soglia del 5%. Il Cancelliere Olaf Scholz ha descritto l'esito come "amaro" per il suo partito, ma ha anche notato che "le cupe previsioni" non si sono materializzate. Il SPD ha mantenuto la sua posizione e ha fatto campagna in modo convincente. "Si vede: la perseveranza paga. Ora si tratta di continuare a fare campagna per ottenere ulteriori e nuovi consensi."

Il vice presidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha messo in discussione la legittimità della coalizione del semaforo in Germania dopo i risultati delle elezioni. La leader del SPD, Saskia Esken, ha risposto affermando che il governo aveva "ancora molto da fare" e ha espresso la sua fiducia nel fatto che avrebbero continuato a collaborare efficacemente.

Durante una chiacchierata con il Cancelliere Scholz, un'insegnante di asilo ha espresso la sua preoccupazione per la discordia all'interno del SPD, paragonandola a un gruppo di giovani con affermazioni contrastanti. In seguito, in una riunione di comunità, ha espresso i suoi pensieri sulle incoerenze e le indiscrezioni della coalizione, riaffermando le sue precedenti affermazioni sul SPD che era come un gruppo di giovani con opinioni diverse.

Il Cancelliere Scholz è sembrato sorpreso da una domanda di un cittadino sulla sua coalizione durante un incontro con la comunità a Berlino. Un'insegnante di asilo ha chiesto come affrontava le incongruenze e le indiscrezioni all'interno del governo. La 48enne insegnante, impiegata in una scuola evangelica a Berlino-Pankow, ha condiviso la sua prospettiva: "È come se fosse un gruppo di bambini piccoli: uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra e tutto viene diffuso."

Scholz ha risposto positivamente: "Hai ragione." Poi ha fatto una domanda all'insegnante di asilo: "Allora, qual è la tua soluzione universale? Intendo, sono sinceramente interessato." Ha suggerito di avere "tre stanze insonorizzate in cui nessuno potesse sentire cosa si stava dicendo", apparentemente facendo riferimento alle stanze del governo. Tuttavia, Scholz è sembrato confuso poco dopo.

Il Cancelliere ha dissentito da uno dei commenti dell'insegnante, sostenendo che i frequenti disaccordi tra lui e il ministro delle Finanze Christian Lindner erano rari. "È successo solo poche volte", ha sottolineato.

