Ablaze esplode all'interno della Filarmonica dell'Elba durante un'esibizione.

Un concerto di Sampha, cantante soul britannico, all'Elbphilharmonie è stato interrotto bruscamente a causa di un problema tecnico. Secondo i resoconti, un probabile guasto elettrico nei cavi sotto il palco ha attivato l'allarme antincendio, facendo scattare l'impianto sprinkler del edificio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sulla scena, l'incendio era già stato spento, ma l'acqua degli sprinkler aveva invaso l'area tecnica sotto il palco, rendendo il concerto irrimediabilmente compromesso. L'evento era parte del Festival Internazionale dell'Estate Kampnagel e si teneva nella Grande Sala, con una capacità di circa 2.100 ospiti. Il concerto era in corso da circa 30 minuti quando è scattato l'allarme, causando l'evacuazione della sala concerti.

L'entità dei danni è ancora da valutare. Un rappresentante di Kampnagel ha assicurato che avrebbe contattato i titolari dei biglietti, insieme ai loro partner all'Elbphilharmonie, per discutere eventuali accordi necessari.

