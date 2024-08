- Abitazione rurale a Neuburg subisce un incendio devastante.

Una struttura agricola situata a Neuburg am Rhein, sotto la giurisdizione del distretto di Germersheim, è stata distrutta dalle fiamme durante la notte. Secondo il rapporto della polizia, l'incendio all'interno della struttura isolata è stato segnalato intorno alle 22:30. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme intorno alle 3:30. Per fortuna, non sono state segnalate vittime.

Le autorità hanno riferito che all'interno della struttura erano presenti diversi veicoli e rimorchi, alcuni dei quali sono stati completamente distrutti. Le stime preliminari mettono il danno a circa 120.000 euro. L'origine dell'incendio è ancora in corso di indagine.

Il responsabile della fattoria ha immediatamente contattato i servizi di emergenza locali dopo aver scoperto l'incendio. A causa del potenziale rischio di diffusione delle fiamme alle strutture vicine, è stato attuato un piano di evacuazione d'emergenza nella zona circostante.

