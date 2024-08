- Abitanti delle acque profonde: scoperta del calamaro Casper e del cetriolo marino

Durante un'esplorazione, sono state scoperte circa 20 nuove specie di creature in una catena montuosa sottomarina vicino alla costa del Sud America. L'Istituto Oceanico Schmidt ha annunciato di aver filmato per la prima volta un esemplare vivo di Promachoteuthis, un cefalopode simile ad un polpo. Inoltre, è stata individuata una nuova montagna sommersa, alta oltre tre chilometri, che ospita un ricco ambiente di profondità.

Un polpo Casper è stato avvistato per la prima volta nell'oceano Pacifico meridionale, secondo l'istituto. Inoltre, sono state avvistate due rare Bathyphysa, soprannominate 'mostri di spaghetti volanti'.

Creature sorridenti simili a lumache

Il team ha utilizzato un dispositivo robotico sottomarino per scandire un prato di 800 metri quadrati di coralli di profondità su una delle montagne. Questo habitat pullulante era pieno di organismi come pesci roccia, stelle marine e granchi reali. Inoltre, sono state raccolte immagini di insolite lumache di mare chiamate Chaunacops. I seamounts del Pacifico sudorientale forniscono un habitat unico per un'ampia varietà di specie non trovate altrove, ha notato il team.

Rica biodiversità

Un gruppo di scienziati marini dell'Istituto Oceanico Schmidt ha esplorato una parte della dorsale del Cile, una catena montuosa sottomarina che si trova al confine tra due placche tettoniche in divergenza. Questi ritrovamenti confermano ulteriormente la straordinaria diversità degli ecosistemi presenti, ha dichiarato Tomer Ketter dell'Istituto Oceanico Schmidt.

Valparaíso e la zona circostante potrebbero essere una meta interessante per i subacquei, grazie alla ricchezza di vita marina unica scoperta vicino alla catena montuosa sottomarina. Le insolite lumache di mare, note come Chaunacops, sono state scoperte in uno dei ricchi habitat corallini nei seamounts del Pacifico sudorientale, che fanno parte della zona circostante Valparaíso.

Leggi anche: