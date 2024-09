ABC News entra in scena, preparandosi per il significativo dibattito Trump-Harris con implicazioni sostanziali.

Moderatori David Muir e Linda Davis si troveranno di fronte a una prospettiva unica rispetto a quando ABC News ha inizialmente ottenuto il dibattito presidenziale ad alto rischio lo scorso maggio. Da allora, Harris è diventata la candidata democratica, sconvolgendo non solo la corsa alla Casa Bianca ma anche il processo di negoziazione prima del confronto televisivo.

Questo dibattito rappresenta una sfida significativa per il network di proprietà di Disney, poiché è l'unico scontro programmato tra Harris e Trump nelle elezioni del 2024 e potrebbe essere un momento cruciale per entrambe le campagne. Ogni aspetto del dibattito, dalle domande dei moderatori all'illuminazione, sarà sotto attenta osservazione da parte dei candidati e del pubblico durante lo scontro di 90 minuti.

Nelle settimane che hanno preceduto il dibattito di martedì sera, c'è stata una drama dietro le quinte ad ABC News mentre i dirigenti del network cercavano di stabilire le regole e il formato per questo incontro.

Inizialmente, ABC aveva pianificato di seguire le regole utilizzate da CNN nel suo dibattito presidenziale di giugno tra il presidente Joe Biden e Trump, evitando un pubblico dal vivo e silenziando i microfoni dei candidati mentre l'avversario stava parlando - una regola proposta dalla squadra di Biden prima del dibattito CNN.

Tuttavia, la squadra di Harris ha insistito per mantenere i microfoni attivi per tutta la notte e ha spinto ABC a cambiare la regola. Alcuni dei momenti più memorabili di Harris in precedenti dibattiti e audizioni del Senato sono arrivati durante il dialogo incrociato. Secondo fonti, la squadra di Harris riteneva che il silenziamento dei microfoni avrebbe fatto apparire Trump più disciplinato e si è frustrata con la riluttanza di ABC nel modificare la regola.

Questa situazione ha presentato un dilemma per ABC. Mentre i democratici avevano eletto un nuovo candidato da quando avevano accettato di ospitare il dibattito, i repubblicani non lo avevano fatto. La campagna di Trump aveva già accettato le regole del dibattito proposte dal consigliere generale di ABC News. La questione del microfono è rimasta l'ultimo punto di disputa, anche mentre ABC iniziava a stabilire la sua presenza fisica al National Constitution Center.

Alla fine, la campagna di Harris ha ceduto, scrivendo in una lettera ad ABC che capivano che Trump avrebbe potuto saltare il dibattito se il formato preferito non fosse stato seguito.

ABC sembrava lasciare spazio a una possibile rinegoziazione del silenziamento dei microfoni in determinate circostanze, secondo una fonte informata alle trattative del dibattito. ABC ha offerto rassicurazioni alla campagna di Harris che, in caso di dialogo incrociato significativo tra i due candidati, il network avrebbe potuto decidere di riattivare entrambi i microfoni per permettere agli spettatori a casa di sentire lo scambio. I moderatori avrebbero scoraggiato le interruzioni e avrebbero spiegato cosa veniva detto al pubblico, ha aggiunto la fonte.

Tuttavia, ABC ha smentito l'idea che i microfoni sarebbero stati riattivati, dichiarando la scorsa settimana: "Oltre alle regole del dibattito pubblicate oggi, che sono state concordate bilateralmente dalle due campagne il 15 maggio, non sono stati stipulati altri accordi. Siamo lieti di moderare il dibattito presidenziale martedì prossimo."

Tuttavia, ci sarà un'altra occasione per il pubblico di comprendere eventuali conversazioni silenziate durante la trasmissione. A differenza del dibattito CNN, un gruppo di giornalisti che coprono i candidati per importanti organizzazioni di notizie sarà presente nello studio del dibattito, in grado di sentire e riferire i commenti di entrambe le parti, ha notato la fonte. ABC ha rifiutato di commentare.

Momento significativo durante il terremoto nella direzione

I dibattiti presidenziali sono eventi importanti per i network che li trasmettono. Rappresentano investimenti significativi, attirano grandi audience e spesso figurano tra gli eventi più visti nella storia di un network.

Per ABC News, questo dibattito arriva in un momento cruciale. Lo scorso mese, la società madre Disney ha nominato Almin Karamehmedovic, il produttore capo di "World News Tonight", come prossimo presidente del network. La sua nomina segue le dimissioni improvvise del presidente uscente Kim Godwin lo scorso maggio, segnando la fine di un mandato turbolento di tre anni ad ABC News durante il quale il personale ha affermato che la sua leadership divisiva ha portato a un calo del morale dei dipendenti. Questo dibattito di successo e gli alti ascolti potrebbero dare un necessario boost di morale al personale.

ABC dovrà affrontare una stretta sorveglianza da parte di Trump e dei suoi alleati nelle settimane che precedono il dibattito. Trump ha criticato il network, mettendo in discussione la sua imparzialità. Nonostante i suoi attacchi feroci ai media, etichettando i giornalisti come "nemici del popolo", Trump ha avuto problemi particolari con ABC.

"ABC è il peggior network in fatto di equità", ha detto Trump a Fox News' Sean Hannity la scorsa settimana. "Sono piuttosto cattivi e penso che molte persone guarderanno per vedere quanto sono cattivi e quanto sono ingiusti".

Trump ha anche suggerito che Dana Walden, la co-presidente di Disney Entertainment che supervisiona tecnicamente ABC News e che è amica di Harris da anni, avrebbe in qualche modo anticipato a Harris le domande. Il network ha negato questo, affermando che Walden non ha alcun controllo editoriale su ABC News.

Trump sta anche facendo causa a George Stephanopoulos per l'affermazione dell'ancora di ABC News secondo cui una giuria ha concluso che Trump aveva "stuprato" E. Jean Carroll. (Una giuria federale di Manhattan lo scorso anno ha stabilito che Trump aveva "abusato sessualmente" di Carroll e lo ha ritenuto responsabile per il reato di aggressione).

Lo scorso mese, Trump ha litigato con Rachel Scott, la corrispondente senior di ABC per il Congresso, durante un'intervista alla convention dell'Associazione nazionale dei giornalisti neri, criticando le sue domande incisive riguardo alle sue precedenti dichiarazioni sulla razza. A differenza di alcuni suoi colleghi di ABC News, Trump non ha preso di mira Muir o Davis - quest'ultima non ha mai intervistato Trump.

I moderatori esperti Muir e Davis sono pronti a moderare il loro primo dibattito presidenziale tra i candidati democratici e repubblicani, nonostante la loro vasta esperienza nei dibattiti delle primarie. Muir, noto come l'ancora del notiziario serale più visto, ha già interagito con Trump in precedenza, ottenendo il primo post-inaugurazione intervista con l'ex presidente. Nel frattempo, Davis, nota per il suo ruolo nel notiziario serale in streaming di ABC e nel notiziario domenicale, non è altrettanto conosciuta.

Nonostante i loro curricula, la performance di martedì attirerà inevitabilmente l'attenzione e le critiche, compreso il problema se fact-checking i candidati in tempo reale durante il dibattito.

Come ha dichiarato Rick Klein, direttore politico di ABC News, al New York Times: "Non credo che si tratti di un 'sì' o 'no'". ABC News non si impegna a verificare ogni affermazione o a ignorare completamente la verifica dei fatti. Il loro ruolo, invece, è quello di mantenere una conversazione costruttiva e promuovere un dibattito ordinato, che implica porre domande pertinenti, guidare la discussione e garantire la cortesia.

Contributi di CNN's MJ Lee e Kristen Holmes

Questo dibattito rappresenta un'importante opportunità commerciale per ABC News, in quanto potrebbe attrarre alti indici di ascolto e rinvigorire il morale in seguito ai recenti cambiamenti della direzione. Tuttavia, la decisione commerciale di consentire microfoni non muti durante il dibattito è diventata una questione controversa, con entrambi i candidati che esprimono le loro preferenze.

