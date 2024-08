- Abbracciò la tranquillità della maturita' nella sua vita.

Come alcune persone possono vedere il invecchiamento con apprensione, Oprah Winfrey (70 anni) lo vede con serenità: "Porta una sensazione di comprensione che il tempo è limitato. E ho fatto pace con questa realizzazione," ha condiviso con il conduttore statunitense Al Roker (70 anni) durante il loro colloquio nel programma "Today". "Instilla un senso di urgenza per vivere la vita al massimo."

La influente conduttrice del talk show si è unita a Roker, che stava festeggiando il suo 70° compleanno nel programma, per discutere dell'invecchiamento e delle intuizioni che hanno acquisito nel corso della loro vita.

"È il momento di continuare a muoversi"

Dopo un intervento al ginocchio nel 2021, Winfrey ha riconosciuto la sua mortalità ma ha anche riconosciuto di avere ancora anni da godersi. "Stavo perdendo gradualmente forza al punto di trovare difficile anche scendere due scalini per entrare nella mia auto. Sai quel tipo di dolore," ha raccontato a Roker, che ha subito anche lui due interventi al ginocchio. "Quando ho consultato l'ortopedico e ho chiesto: 'È il momento?', il dottore ha risposto: 'È il momento di continuare a muoversi. Se ti piace correre, allora è il momento.'"

Riflettendo sull'esperienza, ha riconosciuto: "È stata la migliore decisione che abbia mai preso. Mi ha dato l'opportunità di abitare il mio corpo in un modo che non riuscivo a fare per anni a causa del mio peso, che peggiorava i miei problemi al ginocchio. Al mio peso massimo, pesavo circa 107 kg."

Oprah Winfrey riassume i suoi pensieri: "Penso di essere diventata una versione di me stessa più saggia, decisamente più forte, più vibrante e più consapevole di sé di quanto non sia mai stata."

