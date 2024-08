"Abbracciare gli alberi non è una delicatezza esoterica"

ntv.de: All'inizio del tuo libro, descrivi che tu e tuo marito stavate attraversando una crisi coniugale, cosa che è piuttosto coraggiosa. Quale ruolo ha giocato il bosco nel superare questa crisi?

Suse Schumacher: Il bosco ha giocato un ruolo molto significativo perché mi ha confortato e mi ha ancorato. Questa crisi è stata un'eccezione emotiva per me. Mentre vagavo nel bosco invernale nella mia disperazione, i ricordi della mia infanzia sono tornati: da bambina ero piena di fiducia e trascorrevo ore da sola nel bosco, osservando animali, piante e il tempo, e in qualche modo era chiaro che appartenevo a quel luogo. La vita in città come madre lavoratrice di due figli, prima a Hamburg, poi a Colonia e ora a Berlino, mi ha sfidato così tanto che ho dimenticato il mio legame con la natura. Nel bosco, tutti questi bei momenti della mia infanzia sono tornati. Ho capito improvvisamente che questa crisi non significava la fine della mia vita e che ho il potere di decidere come affrontarla. Invece di piangere come vittima delle circostanze, ho capito che dovevo lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo. Anche se non era chiaro in quel momento se avrei continuato a stare con mio marito, questi pensieri mi hanno dato coraggio. Alla fine, il mio lasciar andare ha reso possibile il nostro ricongiungimento. Ora sono sposata con mio marito da 30 anni.

Come incorporo il bosco nella mia vita?

Certo, non possiamo essere sempre nel bosco. Ma basta portare a casa una bella foto della mia ultima visita al bosco e appenderla in un posto visibile, così ogni volta che la guardo tornano tutti i bei sentimenti associati ad essa. Oppure posso anche ricordare un bel posto della mia infanzia. Per molte persone, questi sono luoghi in natura. Se mi immagino lì con gli occhi chiusi, ha effetti simili a quelli di essere realmente lì. La nostra memoria sensoriale viene attivata e genera i ricordi e le emozioni associate.

E come porti il bosco a un cittadino come me, che non è proprio un appassionato di abbracci agli alberi, ma è generalmente aperto all'idea?

(ride) Per prima cosa, abbracciare un albero non è una sciocchezza esoterica, ma rinforza il nostro sistema immunitario. Gli alberi producono resine per proteggersi e in esse ci sono sostanze aromatiche, anche chiamate terpeni, alcune delle quali rinforzano il sistema immunitario degli esseri umani, aumentando così i nostri globuli bianchi di cui abbiamo bisogno per proteggerci dai virus e dai batteri invasori. Il bosco ci rende più resilienti e più sani in un certo senso. Allo stesso tempo, il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie o l'odore di muschio, legno ed erba assicurano che ci rilassiamo sia fisicamente che mentalmente. Come cittadino, ti consiglio semplicemente di unirti a una giornata nel bosco e sorprenderti. Sono sicura che uscirai diverso e avrai un nuovo, diverso accesso al bosco alla tua prossima visita.

Respirando, meditando, cantando, prendendosi cura di sé - abbiamo semplicemente dimenticato o ci siamo stati addestrati a fare a meno delle cose basilari che possono aiutarci? Già a scuola, per esempio.

Sì, secondo me ci siamo piuttosto disconnessi dal nostro antico legame con il bosco se si considera che l'umanità ha vissuto con e in natura per milioni di anni. Dal punto di vista evoluzionistico, c'è ancora una ragazza o un ragazzo della natura nei nostri geni. Puoi osservarlo bellamente nei bambini piccoli che giocano felicemente e assorti in natura. La scuola, come hai menzionato, cambia la nostra relazione con la natura insegnando abilità cognitive come la matematica, la lettura, la scrittura e le conoscenze. Invece di giocare fuori e sperimentare le cose sensorialmente, l'attenzione si sposta improvvisamente a stare seduti fermi e imparare intellettualmente dall'età di sei anni. Inoltre, l'inizio dell'industrializzazione circa 250 anni fa ha assicurato che abbiamo a malapena un legame diretto con la natura, per esempio con il nostro cibo. Viviamo dietro le mura, ci proteggiamo dalla natura e ci percepiamo come separati da essa. Popoli indigeni come gli Huni Kuin, che vivono nell'Amazzonia in Brasile e che ho intervistato per il mio libro, ci mostrano come può essere diverso: gli Huni Kuin si descrivono come parte della natura. Sono il bosco.

Quanto è importante respirare correttamente?

Respirare correttamente, profondamente è sempre giusto, importante e soprattutto sano. In primo luogo, ci rilassiamo quando respiriamo profondamente nella pancia e poi fuori, poiché viene attivato il sistema nervoso parasimpatico. Quando siamo rilassati, pensiamo più liberamente, il che significa che troviamo più soluzioni creative ai problemi. Quando respiriamo profondamente nel bosco, inspiriamo anche i terpeni o i profumi degli alberi, che supportano il nostro sistema immunitario. Se prendiamo l'abitudine di respirare profondamente diverse volte al giorno, aiuta anche a prevenire lo stress. Anche se lo stress quotidiano è grande, attraverso la respirazione profonda acquisiamo distanza da esso e agiamo più pensosamente e tranquillamente alla fine, il che beneficia anche i nostri simili. Quindi respirare correttamente aiuta enormemente.

L'intuizione o colloquialmente "sesto senso" è alimentata dal cuore. Il cuore non è solo un organo che pompa il sangue nel corpo. È anche uno spazio di risonanza attraverso cui ci connettiamo con tutto ciò che è vivo, altre persone, piante, animali o forse qualcosa di più alto come Dio. Simultaneamente, il cuore stabilisce la connessione tra corpo e mente. Non è certo un caso che lo yoga, che ha oltre 2500 anni, descriva il chakra del cuore come il punto di connessione tra ciò che è sotto (il corpo) e ciò che è sopra (la mente), e il colore di questo chakra sia il verde. Inoltre, nella meditazione, quando concentriamo la nostra attenzione sul respiro, è l'area del petto, dove si trovano il cuore e i polmoni, che osserviamo. Sono fermamente convinto che dovremmo prestare di nuovo più attenzione al nostro cuore, anche per creare un contrappeso alla nostra "testa-dipendenza" e quindi al nostro pensiero. Perché il cuore non valuta, ma ci rende esseri empatici e compassionevoli.

Michelangelo dice che la pace si trova solo nel bosco. E per le montagne, i laghi, il mare?

Nella terapia della natura, si impara che ogni paesaggio naturale ha la sua qualità. Il bosco rappresenta l'inconscio, l'irrequietezza. Simultaneamente, il bosco offre protezione e riposo. Michelangelo sembra aver trovato la sua pace nel bosco. Tuttavia, non negherei mai che ci siano anche persone che trovano la loro pace in montagna, presso un lago o sul mare.

Stai contrapponendo la natura alla cultura - non funzionano meglio insieme? O alternarsi tra loro?

Penso che dipenda dalla prospettiva. La natura è qualcosa che si sviluppa spontaneamente e si trova in costante cambiamento. La cultura è qualcosa che gli esseri umani creano, nasce da valori, regole e concetti religiosi, tra gli altri. Cultura e natura possono certo funzionare insieme quando sono su un piano di parità. Purtroppo, ancora oggi crediamo di poter fare qualsiasi cosa con la natura: la manipoliamo, la cambiamo e la distruggiamo invece di proteggerla e conservarla. Questo un giorno ci tornerà dolorosamente indietro. Ecco perché uno degli obiettivi del mio libro è dare alle persone idee su come diventare più autosufficienti e spero che riconoscano il tesoro che abbiamo proprio fuori dalle nostre porte. È ora che ci alziamo per il bosco e la natura e li proteggiamo e preserviamo per i nostri figli e nipoti.

Un parco è un "bosco leggero"?

In fin dei conti, dipende sempre dalla prospettiva di chi guarda. È natura, anche se progettata culturalmente. Non chiamerei mai il Tiergarten di Berlino un bosco.

Terpeni, ne hai parlato prima, cosa sono esattamente?

I terpeni sono molecole di segnalazione delle piante rilasciate dagli alberi per proteggersi o per indurre la formazione di nuvole legandosi a minuscole gocce d'acqua che poi cadono sulla terra come pioggia. Alcuni di questi terpeni promuovono la salute rafforzando il nostro sistema immunitario. È stato dimostrato che il numero delle nostre cellule naturali killer aumenta durante una visita al bosco, che riconoscono e distruggono le cellule danneggiate, straniere o infettate dal virus nel corpo. Gli studi mostrano che una sola giornata nel bosco aumenta mediamente del 40% il numero di cellule naturali killer. Questo effetto è ancora misurabile sette giorni dopo e può essere ulteriormente aumentato e prolungato con visite frequenti al bosco.

Quindi, un giorno nel bosco e le cellule killer fioriscono. Siamo allora da biasimare quando ci ammaliamo?

Non userò il termine "biasimo" in questo contesto, ma piuttosto lo formulerò positivamente: possiamo fare molto per la nostra salute da soli. Se ci ammaliamo, è generalmente perché si è verificato uno squilibrio nel corpo, che potrebbe essere dovuto al nostro stile di vita. I fattori salutari come una buona nutrizione, sonno sufficiente, esercizio fisico e relazioni sociali sono tutti ben noti. Tuttavia, se rigidamente mi attengo a tutto questo e dimentico di vivere, divertirmi, ridere, essere grato, amare o semplicemente essere felice, allora anche questo può farmi ammalare. Quindi penso che la cosa migliore sia tenere entrambi in mente: non preoccuparsi troppo o essere eccessivamente preoccupati e semplicemente essere grati di vivere in un paese democratico dove è possibile tanto.

(ride) Dipende da te. Come guardi la tua vita? Il tuo bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Ci sono studi che mostrano che anche persone gravemente malate e anziane che hanno trovato uno scopo nella loro vita e ne sono grate, si percepiscono meno malate di quanto non lo siano realmente. Quindi, alla fine, dipende sempre dalla tua percezione di te stesso e se ti vedi come vittima delle circostanze o come architetto della tua vita.

Come zittisci il "Monkey Mind" più velocemente?

Si gentile con te stesso e inizia a meditare. È il modo più facile. Siediti per alcuni minuti al mattino e concentrati sul tuo respiro. Probabilmente ti sorprenderai a scoprire quanto sia rumoroso nella tua testa all'inizio. Questo è perfettamente normale e viene chiamato "mente principiante". Puoi quindi ringraziare i tuoi pensieri e dirgli che ti occuperai di loro una volta che avrai finito di meditare. Quindi torna a osservare il tuo respiro. Continua e rendilo una routine mattutina. In questo modo conoscerai te stesso e il tuo "Monkey Mind" e imparerai a controllarlo imparando a spostare l'attenzione per essere più presenti.

Aiuta davvero vedere attraverso il "lente" di un altro, con gli occhi di un'altra persona?

Penso a un cliente che si sentiva sottovalutato dal suo capo. Quando gli ho chiesto di argomentare dalla prospettiva del suo capo, si è resa conto di non aver mai detto che voleva uno scambio costruttivo. Attraverso questo spostamento di prospettiva o vedere attraverso la lente del suo capo, ha trovato una buona soluzione per sé stessa.

Qual è il tuo rituale preferito quando hai troppo città, troppo poco bosco e troppo poco tempo?

Poi faccio una passeggiata rilassante e mi godo le piante, gli uccelli e gli alberi nei giardini del nostro quartiere. Questo mi aiuta spesso a schiarirmi le idee, attivare il corpo e mettermi di buon umore, così posso concentrarmi di nuovo sui miei compiti quotidiani.

Se fossi un albero - quale sarebbe?

Penso che sarei un faggio rosso alto e maestoso o magari un tiglio estivo con fiori profumati e foglie vellutate e grandi.

Con Suse Schumacher, Sabine Oelmann (più tipo cactus)

