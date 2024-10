'Abbott Elementary' e 'It's Always Sunny in Philadelphia' si uniranno per un episodio collaborativo

Quinta Brunson, la star e la creatrice di 'Abbott Elementary', e Rob McElhenney, la star e co-creatore di 'It's Always Sunny in Philadelphia', hanno annunciato sui social media di unirsi per un episodio congiunto.

"'La stagione 4 di Abbott Elementary diventa piacevolmente soleggiata :)', ha scritto Brunson in didascalia a una foto con McElhenney e il suo co-star di 'Sunny', Charlie Day.

Su Instagram, McElhenney ha pubblicato una foto del gruppo, che includeva la star di 'Sunny' Danny DeVito e gli attori di 'Abbott' Tyler James Williams e William Stanford Davis, tutti di fronte all'esterno del set della scuola di 'Abbott'.

Entrambe le serie hanno il dono di catturare l'essenza di Philadelphia, Pennsylvania.

In febbraio, McElhenney aveva fatto riferimento a 'Abbott' quando aveva parlato di un'esperienza immersiva di Willy Wonka.

"Molti di voi pensano che questo sembri un episodio di Sunny, ma a me sembra più un episodio crossover tra @alwayssunny e @AbbottElemABC", aveva scritto in quell'occasione.

Brunson aveva salvato uno screenshot del suo post e aveva risposto: "Basta dire la parola @robmcelhenney. Vi amo".

'Abbott' ruota intorno a una scuola elementare che serve bambini di città interna, mentre 'Sunny' segue un gruppo di amici che gestiscono un bar losco a South Philadelphia.

Al momento, né la trama né la data di rilascio dell'episodio crossover sono state rese note.

L'episodio congiunto tra 'Abbott Elementary' e 'It's Always Sunny in Philadelphia' promette un intrattenimento che mescola i due stili unici delle serie.

Con Quinta Brunson, Rob McElhenney e i loro rispettivi cast che collaborano per questo crossover, gli spettatori possono aspettarsi un'unione divertente dell'umorismo e della narrazione basati su Philadelphia.

