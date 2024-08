- Abbondanti quantità di grano: qualche informazione in più?

Frumento e Mais: La Scommessa dei Contadini Bavaresi nell'Agricoltura dei Cereali**. Altri coltivi, purtroppo, stanno incontrando difficoltà. Ad esempio, la produzione di girasoli nello Stato Libero ha subito un significativo calo quest'anno. Sono stati piantati su circa 6.600 ettari - un calo rispetto ai 8.200 ettari dell'anno precedente. I girasoli sono nuovamente alle prese con danni significativi causati dai piccioni, come riferito da Anton Huber, esperto dell'Associazione dei Contadini della Baviera (BBV). Purtroppo, non vengono più concessi permessi per il controllo dei piccioni nelle aree più colpite, causando ogni anno perdite di resa per i contadini.

A livello nazionale, l'area dedicata alla coltivazione dei girasoli ha registrato una diminuzione - da quasi 70.000 a 51.100 ettari. La coltivazione ha raggiunto il suo picco nel 2022 con 85.000 ettari a causa dell'invasione della Russia in Ucraina. L'Ucraina è riconosciuta come un'area vitale per la coltivazione dei girasoli, cruciale per la produzione di olio.

Estrazione dell'Olio con la Colza

La colza può anche essere utilizzata per l'estrazione dell'olio. Questo raccolto estivo è stato deludente con rese basse, secondo Huber. L'area di coltivazione è leggermente diminuita, passando da 112.000 a poco meno di 111.000 ettari.

I contadini si affidano alla colza non solo per la sua resa, ma anche come elemento fondamentale nella rotazione dei coltivi: la colza è considerata un "importante membro della rotazione dei coltivi che contribuisce a migliorare l'equilibrio dell'humus", secondo lo Specchio della Produzione Vegetale dell'Agenzia Statale per l'Agricoltura (LfL). L'olio di colza è un olio commestibile prezioso, mentre il biodiesel viene prodotto dalla colza.

Le aree di coltivazione per i cereali utilizzati per il cibo vegano o come mangime ricco di proteine per gli animali hanno anche registrato una diminuzione. I legumi come i fagioli, i lupini, i piselli o i fagioli di campo (noti collettivamente come legumi da grano) sono stati coltivati su 38.394 ettari.although this is double the amount from ten years ago, it represents a decrease compared to the previous year: "Despite the numerous benefits of grain legumes in crop production, the challenges in cultivation remain significant. Yield losses due to extreme drought make it particularly difficult to grow peas and field beans."

Conversione del Terreno e Abbandono

Ad esempio, l'area di coltivazione dei fagioli è diminuita del 11% a 21.800 ettari, dopo un recente aumento della coltivazione dei fagioli.

Le aree di coltivazione di quest'anno sono anche influenzate dalla politica dell'UE di esenzione: ogni agricoltore in Germania deve mettere a riposo il quattro percento del suo terreno coltivabile. Il requisito è stato sospeso lo scorso anno. Inoltre, ogni anno l'agricoltura in Baviera perde campi che vengono convertiti in edifici commerciali o residenziali o strade.

Il frumento continua ad essere il cereale più diffuso sui campi bavaresi, coltivato su 456.396 ettari. Tuttavia, l'area di coltivazione è diminuita rispetto all'anno precedente, con il frumento che copriva 498.000 ettari nel 2023. La segale invernale viene principalmente utilizzata come mangime per il bestiame e è stata piantata su circa 221.000 ettari - un aumento rispetto ai 213.880 ettari dell'anno precedente.

Attualmente, 399.008 ettari di granturco sono coltivati, destinati a essere immagazzinati in silos e successivamente utilizzati come mangime per il bestiame o per le piantagioni di biogas. quasi 110.000 ettari sono utilizzati per il granturco da grano, che viene raccolto. L'area di coltivazione del granturco ha registrato una lieve diminuzione del 3,2% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dello Specchio della Produzione Vegetale.

