- Abbigliamento da bagno scelto per la cerimonia di premiazione degli animali acquatici

Qual è il mio abbigliamento oggi? La Principessa ereditaria Victoria (47) aveva l'outfit perfetto per la sua apparizione a una cerimonia di premiazione per la sostenibilità a Stoccolma il mercoledì. Mentre presenziava alla cerimonia del Junior Water Prize al Stockholm Waterfront Congress Centre, la royalty svedese splendeva nel suo abito verde mare. L'evento celebrava giovani individui con una passione per l'acqua e le questioni ambientali.

Victoria ha attirato l'attenzione nel suo abito da cocktail affascinante, decorato con un motivo che ricorda l'oceano, una gonna fluente, un collo alto e una vita definita. L'ha abbinato con tacchi verdi abbinati e una borsetta.

La orgogliosa madre di due figli ha mantenuto gli accessori minimal ma eleganti, completando il look con orecchini di gemme verdi e un braccialetto sofisticato. Il trucco era naturale e i capelli erano raccolti in uno chignon ordinato.

Prima di consegnare alcuni dei premi, Victoria ha posato con sicurezza con i funzionari dell'evento per la fotocamera.

Premio Acqua Junior di Stoccolma

La Principessa ereditaria Victoria serve come patrono del Premio Acqua Junior di Stoccolma, una competizione internazionale aperta ai partecipanti di tutto il mondo. Ogni anno, migliaia di giovani partecipano, sperando di vincere il premio di $15.000, una stupenda scultura di cristallo blu, un diploma e un viaggio a Stoccolma. Si contendono i premi nelle competizioni nazionali per rappresentare il loro paese nelle finali internazionali durante la Settimana Mondiale dell'Acqua a Stoccolma.

Onorando Raoul Wallenberg

Come riportato dal post sui social media della casa, Victoria ha anche distribuito premi in tributo al diplomatico svedese Raoul Wallenberg (1912-1947).

"Il Premio Raoul Wallenberg riconosce un individuo in Svezia che incarna lo spirito di Raoul Wallenberg, come attraverso l'advocacy per i diritti uguali per tutti," spiega la didascalia per alcune foto di entrambi gli eventi.

Per la seconda cerimonia di premiazione, Victoria ha indossato un abito bianco con stampe floreali blu e maniche voluminose.

