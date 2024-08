- 'Abbiamo raggiunto': Energy Cottbus persegue i primi punti di vittoria

Energy Cottbus trae sicurezza dalla seconda metà contro il Werder Bremen per gli impegni futuri nella 3ª divisione calcistica. "Abbiamo visto il nostro vero potenziale. Possiamo farlo. Se riusciamo a riprodurre costantemente la prestazione dell'ultima mezz'ora in campo, vinceremo molte partite", ha valutato Axel Borgmann, che è tornato nella sconfitta per 1:3 in Coppa DFB. La sconfitta prevista contro la squadra della Bundesliga era già la terza delusione per i Brandeburghesi in questa stagione. La squadra di Claus-Dieter Wollitz ha subito anche sconfitte nelle prime due partite di campionato. Contro l'Alemannia Aachen, che affronteranno sabato, devono conquistare i primi punti per evitare pressioni inutili nella stagione.

"Dobbiamo mostrare un'immagine diversa. L'immagine della fase finale contro Bremen. La seconda metà di oggi mi ha dimostrato che abbiamo il potenziale", ha dichiarato il difensore Henry Rorig. Il giocatore di Cottbus è stato l'unico marcatore della squadra di casa con un calcio di punizione spettacolare.

"La prestazione di Henry Rorig nella seconda metà contro Bremen evidenzia la nostra capacità nel calcio. La squadra dovrebbe mirare a mantenere questa forma contro l'Alemannia Aachen per conquistare i primi punti in campionato."

"Con la dimostrazione di resilienza e abilità nella seconda metà contro Bremen, credo che possiamo migliorare i nostri risultati di calcio e potenzialmente invertire la stagione."

Leggi anche: