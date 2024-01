Abbiamo la possibilità di vincere tutto! La superstar dell'NBA Joel Embiid parla del suo amore per il Camerun durante la Coppa d'Africa

Attenzione: Le persone che si trovano nelle vicinanze potrebbero sentire un tifo, un tifo forte, forte. Il fatto che questi suoni possano provenire da uno dei migliori giocatori di basket del pianeta non fa che aumentare l'interesse.

Quando non gioca una partita da Most Valuable Player per i Philadelphia 76ers - e la sua definizione di "brutta serata" è stata una quasi tripla-doppia da 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nella sconfitta 105-87 contro i Los Angeles Lakers di giovedì - il cinque volte NBA All-Star Joel Embiid fa il tifo per la sua nazione, il Camerun, alla Coppa d'Africa (AFCON), che il suo Paese ospita.

Il quarto di finale di sabato oppone i Leoni Indomabili al Gambia, in una partita che la squadra di Embiid dovrebbe vincere. La vittoria significherebbe che il Camerun è a due partite di distanza dal sesto titolo AFCON, l'ultimo dei quali è arrivato nel 2017, anno di esordio del centro con i 76ers.

Embiid è stato nominato Rookie of the Month della Eastern Conference solo tre giorni prima che il Camerun sconfiggesse l'Egitto per 2-1 nella finale del 2017; un incontro che, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe ripetersi domenica 6 febbraio.

"Il livello di eccitazione è sempre stato enorme", dice Embiid ad Amanda Davies di CNN Sport a proposito del suo amore per la nazionale camerunense che risale all'infanzia. "La cosa assurda è che quando il Camerun giocava, ogni volta che segnava, tutti urlavano. Si sentiva l'intero Paese urlare".

L'amore per i Lions

Se il suo straordinario viaggio ha portato Embiid in America all'età di 16 anni - prima attraverso le scuole superiori e il college in Florida e Kansas, e poi con la terza scelta assoluta nel Draft NBA del 2014 da parte di Philadelphia -, egli è nato pochi anni dopo la favolosa corsa del Camerun ai quarti di finale della Coppa del Mondo del 1990 in Italia.

Prima nazione africana ad avanzare agli ottavi di finale, a soli sette minuti dal raggiungimento della final four, il Camerun si è poi arreso all'Inghilterra ai tempi supplementari. Durante il percorso, i Leoni Indomabili hanno stupito il mondo, a partire dall'eliminazione dell'Argentina campione in carica nella partita inaugurale.

"Ovviamente Roger Milla ci ha fatto conoscere", ricorda Embiid a proposito dell'attaccante Milla, allora 38enne, che segnò quattro volte a Italia '90, guadagnando ulteriore fama per la sua caratteristica celebrazione del gol ballando vicino alla bandierina d'angolo.

"Ripercorrendo la storia e guardando le partite, e imparando la storia prima che io nascessi, e ovviamente i festeggiamenti erano una parte enorme di quella storia... abbiamo un sacco di storia proveniente dal Camerun, e ogni volta che ho la possibilità di farne parte, mi piace sempre".

LEGGI: Le donne iraniane possono assistere al momento storico della qualificazione dell'Iran alla Coppa del Mondo

Embiid è convinto che la classe del 2022 possa regnare sovrana nel torneo più importante d'Africa. "Giochiamo in casa, quindi ogni volta che hai il supporto dei tuoi tifosi di casa, questo di solito aggiunge molta motivazione per andare avanti e vincere ogni singola partita", osserva.

Giocare in casa è un vantaggio enorme per noi e credo che abbiamo la possibilità di vincere tutto...". Sono entusiasta di continuare a guardare e a sostenere".

Nonostante il successo del Camerun all'AFCON, le fortune di una squadra di calcio impallidiscono di fronte alle morti che si sono verificate lunedì scorso allo stadio Olembe di Yaoundé a causa di un crollo dello stadio. Almeno otto persone sono rimaste uccise e 38 ferite durante la partita degli ottavi di finale tra Camerun e Comore.

Un cupo Embiid dice: "Sono un uomo di Dio, quindi prego per quelle famiglie affinché trovino pace e anche per i loro cari affinché trovino pace e siano in pace. È tragico che sia successo e sono estremamente dispiaciuto per questo". Visti i terribili eventi, cosa significherebbe per Embiid e per il Camerun se la squadra andasse a vincere il trofeo?

"Come Paese, ne abbiamo passate tante", rivela. "È da molto tempo che non si disputa una competizione laggiù, quindi poterla finalmente ottenere e vincere credo che sarà una cosa enorme per noi".

L'AFCON ottiene più credito

Nel periodo che ha preceduto AFCON 2022, in alcuni ambienti si è parlato di stelle come Mohamed Salah (Egitto) e Sadio Mané (Senegal) del Liverpool, Riyad Mahrez (Algeria) del Manchester City, Achraf Hakimi (Marocco) e Kalidou Koulibaly (Senegal) del Paris Saint-Germain, abbandonare temporaneamente le loro squadre di club, sia stato un boccone così amaro da ingoiare per le loro squadre e i loro tifosi, da mettere in ombra il prestigio che deriva dal rappresentare il proprio paese, per non parlare dell'elevazione del torneo ai livelli raggiunti in altri continenti.

Embiid segue da vicino il calcio europeo, quindi concorda sul fatto che l'AFCON non ottiene il credito che merita sulla scena mondiale?

"È un casino", conclude rapidamente Embiid. "Quando si parla di Africa, mi sembra che ci siano sempre due pesi e due misure. Non sento mai lamentele quando si tratta della Coppa Europea o di altre coppe.

"L'AFCON è un po' diversa, perché ovviamente si svolge durante la stagione e alcuni dei migliori giocatori, come Mo Salah o Sadio [Mané], dovrebbero giocare per i loro club. Ma apprezzo anche il fatto che vogliano tornare a rappresentare il loro Paese, il che è positivo".

"Penso che ci stiamo ancora guadagnando il nostro rispetto... se si guarda al successo dell'Africa in generale, abbiamo un sacco di talento. Non solo nel calcio, ma anche nel basket o in altri sport. Con il tempo, riusciremo a superare questo problema, ma ci stiamo arrivando lentamente".

Per quanto riguarda il grande uomo, alla domanda su cosa significhi di più per lui - il trionfo del Camerun all'AFCON o la vittoria di Embiid come MVP - sorride. "È difficile! Li voglio entrambi - entrambi sarebbero fantastici!

"Sarebbe stata una domanda migliore se mi aveste chiesto tra la vittoria del Camerun o la mia vittoria in un campionato!". Alla domanda su quale preferisse, Embiid ha risposto: "Entrambe le cose sarebbero fantastiche, come ho detto, sono un concorrente, voglio vincere".

Dopo aver ricordato il duro lavoro che il Camerun ha fatto nei confronti delle Comore, i cui avversari continentali hanno giocato gran parte della partita in 10 uomini e l'intera gara con un esterno in porta, Embiid ha lanciato un messaggio alla squadra del suo cuore in vista delle sfide che lo attendono.

"Andate in campo e continuate a fare quello che stanno facendo. Alla fine, stanno andando alla grande. Hanno il nostro pieno sostegno per continuare a farlo e spero davvero che siano in grado di mantenere la coppa nel nostro territorio, quindi continuerò a sostenerli. Come ho detto, guarderò le altre partite".

Vedremo un'altra celebrazione iconica come il video di Embiid su Twitter del primo titolo di Formula Uno di Max Verstappen se i Leoni Indomabili riusciranno a conquistare la loro sesta corona AFCON? "Spero che l'emozione di quando arriveremo in finale sia la stessa [della finale di F1]. Potremmo averne una!".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com