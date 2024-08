- Abbiamo concluso la prima stagione a questo punto.

Il 29 agosto, la serie "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" di Amazon torna sullo schermo con tre nuovi episodi. Dopo la fine della prima stagione lo scorso ottobre, potrebbe essere necessario un ripasso. Ecco un breve riassunto.

Attenzione: spoiler per "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere" in arrivo

Due enigmi hanno dominato il viaggio inaugurale di "Gli Anelli del Potere": chi era la misteriosa figura (Daniel Weyman, 47 anni) e quale personaggio tra molti era realmente Sauron, il Signore Oscuro?

Halbrand è effettivamente Sauron

Molti spettatori lo sospettavano: Halbrand (Charlie Vickers, 31 anni) era in realtà Sauron. Questo è stato rivelato nel finale della serie Amazon "Il Signore degli Anelli". Dal secondo episodio, Halbrand/Sauron aveva ingannato l'elfo Galadriel (Morfydd Clark, 35 anni).

Nel frattempo, il Signore Oscuro aveva manipolato l'elfo fabbro Celebrimbor (Charles Edwards, 54 anni) per forgiare i tre Anelli del Potere elfici.

La Misteriosa Figura è un Mago

Molti spettatori e appassionati di Tolkien suggeriscono che la Misteriosa Figura sia in realtà Gandalf. Anche se questo non è stato confermato alla fine della prima stagione, è stato rivelato che era un Istari, un mago. L'identità della Misteriosa Figura rimane ancora un mistero.

Insieme alla giovane Sudlander Nori (Markella Kavenagh, 24 anni), intraprende un viaggio verso la terra di Rhûn, che avrà probabilmente un ruolo più grande nella seconda stagione.

La Nascita di Mordor

Il sesto episodio della prima stagione di "Gli Anelli del Potere" ha drammaticamente mostrato la formazione della terra di Mordor. L'eruzione del Monte Fato ha oscurato il cielo sulle terre del sud. Gli orchi che amano le ombre e il loro leader Adar (interpretato da Joseph Mawle nella prima stagione, ora da Sam Hazeldine) ora hanno un posto dove chiamare casa.

Tuttavia, Adar e Sauron sono rivali. Adar continuerà a controllare gli orchi o Sauron rivendicherà il suo dominio?

Potere in Gioco a Númenor

Il regno dell'isola di Númenor si trova anche in una situazione di stallo alla fine della prima stagione della serie "Il Signore degli Anelli": il vecchio re Tar-Palantir (Ken Blackburn, 89 anni) non c'è più. La regina reggente Miriel (Cynthia Addai-Robinson, 39 anni) torna a casa cieca dopo l'eruzione del Monte Fato, dove il cancelliere Pharazôn (Trystan Gravelle, 43 anni) potrebbe tentare di prendere il potere nella seconda stagione.

In Attesa della Seconda Stagione

La seconda stagione di "Gli Anelli del Potere" si concentrerà sulla creazione dei restanti Anelli del Potere - 7 per i nani, 9 per gli uomini.

Per farlo, Sauron visiterà di nuovo il fabbro Celebrimbor - nella sua forma elfica di Annatar. Questo è anche mostrato in un trailer della seconda stagione, che rivela anche che il re Durin III (Peter Mullan, 64 anni), il padre del principe Durin IV (Owain Arthur, 41 anni), indossa uno degli Anelli. Secondo la descrizione ufficiale della trama di Prime Video, gli Anelli del Potere permetteranno a Sauron di "ingannare tutti i popoli della Terra di Mezzo per i suoi oscuri desideri".

