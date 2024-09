Abbiamo avuto un'idea da un errore.

Il ministro federale delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha difeso con fermezza la controversa bozza di bilancio per il 2025, anche all'interno della coalizione di governo del semaforo. Parlando alla Settimana del Bilancio nel Bundestag, ha dichiarato: "Non si tratta di un'azione illecita". La bozza rispetta gli standard legali. "Abbiamo imparato dalla nostra errore".

Lo scorso anno, la Corte costituzionale federale ha annullato €60 miliardi dal fondo per il clima KTF, poiché il governo aveva canalizzato i crediti inutilizzati per la pandemia verso di esso. Da allora, SPD, Verdi e FDP sono impegnati in un acceso dibattito sulle spese proposte. Lindner ha citato la "debolezza marcata" dell'economia. Per contrastarla, il governo federale sta facendo investimenti record.

Il bilancio presenta ancora un deficit di €12 miliardi, che la coalizione del semaforo spera di attenuare con i fondi non spesi. In passato, avevano calcolato con il 2% del volume totale, che equivaleva a meno di €10 miliardi.

L'Unione critica la bozza come irresponsabile

Il governo sta pianificando un bilancio con spese di circa €489 miliardi - leggermente inferiori al bilancio del 2024. Il nuovo debito nel 2025, rispettando il freno al debito, ammonta a €51,3 miliardi, notevolmente superiore a quanto stimato in precedenza. Gli investimenti sono previsti a €81 miliardi. SPD e Verdi sostengono la sospensione del freno al debito e investimenti più consistenti, ma questo è attualmente ostacolato dall'FDP.

Nonostante le difficoltà, il ministro delle Finanze ha sottolineato i significativi sollievi e miglioramenti delle prestazioni per i cittadini. Il bilancio del 2025, ad esempio, prevede aumenti delle prestazioni per i bambini e degli importi esenti da imposta. Secondo Lindner, lo stato sta rinunciando alle entrate per aumentare il potere d'acquisto dei cittadini e promuovere gli investimenti privati.

L'Unione ha denunciato la bozza di bilancio come irresponsabile. Il vicecapogruppo della frazione, Mathias Middelberg, ha anche accusato di essere "maximalmente unrealistic" e ingannevole. "Non c'è mai stata una bozza di bilancio che contenesse un numero così esteso di obbligazioni non garantite". È prevedibile che il governo federale si troverà in una crisi finanziaria entro l'anno successivo. La coalizione pianifica solo fino al 28 settembre - la data delle prossime elezioni federali.

