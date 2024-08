"Abbiamo a che fare con una situazione diversa da quella a cui siamo abituati"

CNN Business: L'economia tedesca ha recentemente registrato un calo. Indicatori come l'Ifo index per il sentiment delle imprese e l'indice GfK per i consumi stanno anche scendendo. Se dovessi valutare la situazione, quanto grave è la situazione dell'economia tedesca?

Carsten Brzeski: Siamo tornati a un punteggio di quattro. C'era un certo ottimismo e ottimismo in primavera. Inaspettatamente, il primo trimestre ha registrato una crescita e diversi indicatori stavano puntando verso l'alto. Tuttavia, di recente l'umore è cambiato, come dimostra l'indice Ifo in calo per il quarto mese consecutivo dal mese di maggio. La tendenza dell'economia sta volgendo nuovamente al ribasso.

Cosa ha causato questo cambiamento? Cosa è cambiato dalla primavera?

È stato un risveglio. L'ottimismo della primavera era, purtroppo, esagerato. Molte persone speravano che le cose migliorassero, quindi c'era un elemento psicologico. Dal punto di vista del contenuto, c'era la speranza che l'economia globale, in particolare quella cinese, potesse performare un po' meglio di quanto temuto all'inizio dell'anno. L'economia degli Stati Uniti stava anche partendo bene. In Germania, ad esempio, il settore dell'edilizia stava performando meglio del previsto.

Cosa è successo poi?

Questa analisi ottimistica è stata impulsiva e miope. Era chiaro fin dall'inizio che l'economia avrebbe rallentato. Era anche chiaro che la crescita del settore dell'edilizia era temporanea, a causa della fine dell'inverno. Soprattutto, le persone non hanno riconosciuto in primavera che avevamo sia problemi ciclici che strutturali nella nostra economia. C'era ancora l'idea che tutti gli sviluppi fossero parte del ciclo economico e che le cose sarebbero migliorate alla fine.

Quali sono questi fattori strutturali a cui ti riferisci?

Ciò che molte persone non hanno notato è che, ad esempio, il ruolo della Cina è cambiato strutturalmente. La Cina è diventata un concorrente sistemico. La nostra industria delle esportazioni non trae più beneficio dalla Cina, indipendentemente da ciò che accade lì economicamente. E non traiamo più beneficio dall'economia degli Stati Uniti a causa del protezionismo crescente lì. Gli ottimisti hanno sottovalutato anche l'incertezza tra la popolazione tedesca. L'incertezza geopolitica è stata presente per alcuni anni, ma ora c'è anche l'incertezza politica interna, la mancanza di sicurezza nella pianificazione per le imprese e i consumatori. Questo è dovuto alla politica della coalizione a semaforo, come il dibattito acceso sulla legge sul riscaldamento. Despite rising incomes, consumers are becoming more cautious, such as regarding the labor market. The number of unemployed people is increasing, as are insolvencies. It's not dramatic yet, but people are feeling it and becoming more cautious with their spending.

Questo è un quadro piuttosto cupo che stai dipingendo. Cosa c'è dopo? Stiamo andando verso una grave crisi economica?

Siamo in una crisi, ma è un tipo di crisi diverso da quelli che abbiamo conosciuto in passato. Non siamo in una recessione. Se la crescita è -0,1 percento o +0,1, non importa realmente. Ciò che è cruciale è che, dati le dimensioni della nostra economia, siamo attualmente Around the same level we were before the pandemic. In other words, we haven't grown on average for over four years. We're in a state of stagnation, much like what Japan has experienced in recent years. A long-stagnant economy faces problems we haven't encountered before, such as distributional issues between the rich and the poor, between the old and the young. These are structural changes that we're already beginning to feel, and they will only continue to grow.

Non ci sono indicazioni di una ripresa economica? Gli stipendi reali stanno aumentando a un ritmo non visto da tempo. Il mercato del lavoro sta tenendo bene, nonostante qualche calo. Non potrebbe questo servire come base per riavviare l'economia?

Ci sono due carte che l'economia ha giocato: i consumatori con stipendi in aumento e le aziende con livelli di scorte normalmente alti. Normalmente, queste scorte avrebbero bisogno di essere ridotte e la produzione riprenderebbe. Questo potrebbe accadere ogni mese. Se solo arrivassero alcuni ordini in più, la produzione industriale dovrebbe riprendere un po' - solo un po'. Tuttavia, queste carte non hanno funzionato nella prima metà dell'anno, purtroppo. Quando si tratta di consumatori, è importante ricordare che hanno dovuto affrontare diversi anni di perdite di potere d'acquisto a causa dell'alta inflazione. Le persone costruiranno prima i loro buffer finanziari prima di iniziare a spendere di nuovo. Non voglio dipingere un quadro troppo cupo: la stagnazione non significa che tutto sta crollando ora. Avremo nuovamente una crescita a un certo punto. Ma non festeggeremo un miracolo economico 3.0 nei prossimi anni.

Questi pacchetti dell'alleanza del semaforo sono sulla giusta strada, ma spesso mancano di potenza, ovvero di finanziamenti. Questi pacchetti non sono sufficienti per avere un impatto significativo sull'espansione. Il compito principale di una solida politica economica è garantire la sicurezza e la costanza a lungo termine. Qui cade in fallo, soprattutto in politica energetica. Il problema non è che i costi dell'energia sono esorbitanti, ma che le imprese non hanno prevedibilità. Non sanno a che livello saranno i prezzi nei prossimi anni. Data la nostra situazione di stagnazione prolungata invece che di temporanea recessione, le strategie keynesiane tradizionali non offrono molto sollievo. Al massimo, potrebbero scatenare un breve revival. Ciò di cui abbiamo bisogno sono investimenti estesi nella digitalizzazione, nell'infrastruttura e nell'istruzione. Servono una strategia economica a lungo termine completa, non misure sparse qui e là, un sussidio qui, miliardi per una fabbrica di semiconduttori. E ovviamente, questa strategia deve essere comunicata efficacemente. Ricorda, l'economia è metà psicologia. Questo potrebbe creare un senso di ottimismo, aiutandoci a liberarci da questa stagnazione.

Max Borowski ha discusso con Carsten Brzeski.

Il declino dell'economia tedesca è riflesso nel suo PIL, che ha mostrato poca crescita negli ultimi quattro anni. Nonostante i pacchetti di crescita del governo federale, le sfide strutturali dell'economia, come l'aumento del protezionismo negli USA e il cambiamento del ruolo della Cina come concorrente sistemico, causano preoccupazione per la stagnazione a lungo termine.

