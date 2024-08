Abbas cerca sostegno a Mosca

Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas è attualmente piuttosto isolato. A Mosca, cerca vicinanza con un vecchio patron. Nel frattempo, Vladimir Putin rende chiaro che i palestinesi possono fare affidamento sul sostegno della Russia.

Nella crisi attuale nel Medio Oriente, il Presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto il Presidente palestinese a lungo in carica Mahmoud Abbas a Mosca. Mentre la Russia si sta "difendendo con le armi", ha detto Putin, facendo riferimento alla guerra che ha iniziato contro l'Ucraina, "quello che sta accadendo nel Medio Oriente, quello che sta accadendo in Palestina, naturalmente ha la nostra attenzione". Abbas ha sottolineato la sua vicinanza a Putin e alla Russia, che da tempo è un patron dei palestinesi. "Crediamo in loro, ci fidiamo di loro, sentiamo il loro sostegno", ha detto. Putin ha ribadito la posizione di base di Mosca sul conflitto nel Medio Oriente: "Per creare una pace duratura, affidabile e stabile nella regione, devono essere attuate tutte le risoluzioni dell'ONU, e soprattutto deve essere stabilito uno stato palestinese completamente sovrano".

Abbas ha poco sostegno tra la popolazione palestinese, in parte perché ha poco per contrastare la violenza dei coloni israeliani. Egli guida l'Autorità palestinese e la fazione secolare Fatah. Fatah e Hamas sono le due più grandi organizzazioni palestinesi - e acerrime rivali. Di recente, hanno firmato una dichiarazione, secondo i media di stato cinesi, mirata a rafforzare l'unità palestinese. L'obiettivo è un governo di unità palestinese, hanno riferito i media palestinesi.

Accordi simili tra le due organizzazioni in passato non hanno portato a progressi. I media russi spiegano anche la visita di Abbas a Mosca con il fatto che la Russia è uno dei pochi poteri che si fanno portavoce dell'unità palestinese.



