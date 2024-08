- Abbaglianti e realisti: la dinastia dei Wittelsbach

"Il legame della famiglia con la terra della Baviera, che dura da oltre 800 anni, è stato formalmente sciolto con la fine della monarchia nel 1918, ma il vincolo reciproco, l'apprezzamento e l'affetto non sono svaniti," scrive il Duca Franz di Baviera.

In effetti, c'è a malapena un paese che è esistito come stato libero e repubblica per oltre un secolo che è così strettamente legato alla sua tradizione reale come questo. In Baviera, ci sono persino autonomisti di sinistra che si definiscono "antifascisti real-bavaresi" per convinzione.

Alcuni Wittelsbach sono diventati culturalmente significativi

Nessuna dinastia europea è così strettamente identificata con la sua terra come i Wittelsbach. Hanno governato la Baviera senza interruzioni come duchi, elettori e re dal 1180. Per 600 anni, hanno anche governato sul Palatinato. Nel corso dei secoli, sono emerse diverse linee e per molto tempo la Baviera stessa è stata divisa. Quando la linea bavarese si estinse nel 1777, un cugino del Palatinato continuò la dinastia.

Alcuni Wittelsbach, come il Re Ludwig II e suo cugino Sisi, che in seguito divenne Imperatrice d'Austria, hanno lasciato il loro segno nella pop culture internazionale.

