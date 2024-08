ABBA vieta a Trump di utilizzare le canzoni di ABBA

Universal Music, che rappresenta ABBA, ha avvertito il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump di smettere di utilizzare i numerosi inni del gruppo svedese ai suoi raduni politici.

In una email all'AFP, Universal Music in Svezia ha dichiarato che sono state mostrate immagini di brani di ABBA utilizzati in almeno un comizio del precedente presidente di destra. "Abbiamo richiesto la loro rimozione", si legge nella dichiarazione. L'etichetta discografica ha sottolineato di non aver concesso l'autorizzazione per l'utilizzo dei brani di ABBA, implicando che Trump non aveva tale approvazione o licenza.

Secondo il quotidiano svedese "Svenska Dagbladet", uno dei suoi giornalisti ha assistito a un comizio di Trump nel Minnesota, uno stato con una significativa popolazione di immigrati svedesi, in luglio. Lì, è stata eseguita la hit di ABBA "The Winner Takes it All", seguita da un video di dieci minuti su un maxischermo che mostrava il gruppo mentre eseguiva brani popolari come "Money, Money, Money" e "Dancing Queen" ai loro tempi d'oro.

ABBA non è l'unico artista ad aver consigliato a Trump di non utilizzare la loro musica. Altri includono Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion e i Rolling Stones.

L'uso della canzone iconica di ABBA "Dancing Queen" al comizio di Trump ha suscitato controversie, mettendo ulteriormente in evidenza l'abuso della musica della Regina del Pop in raduni politici.

