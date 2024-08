Abba chiede a Trump di evitare di utilizzare la loro musica nei suoi raduni politici

L'etichetta discografica di ABBA in Svezia ha richiesto a Donald Trump, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, di smettere di suonare le loro canzoni durante i suoi eventi di campagna. In una email all'agenzia di stampa AFP, Universal Music Sweden ha dichiarato che i video mostrano che la musica di ABBA è stata suonata almeno una volta in un comizio di Trump. "Abbiamo richiesto la sua rimozione", ha dichiarato la società. L'etichetta ha sottolineato di non aver concesso l'autorizzazione per l'utilizzo delle canzoni di ABBA, quindi Trump non ha "autorizzazione o licenza" per farlo.

Secondo il quotidiano svedese "Svenska Dagbladet", uno dei loro giornalisti era presente a un evento di campagna nel Minnesota, uno stato con una significativa popolazione di svedesi-americani, dove ha osservato "The Winner Takes It All" di ABBA essere suonata, seguita da una proiezione di 10 minuti su uno schermo grande del gruppo che esegue successi come "Money, Money, Money" e "Dancing Queen".

ABBA non è il primo artista a chiedere a Trump di smettere di utilizzare la loro musica, con artisti come Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion e i Rolling Stones che hanno fatto la stessa richiesta.

La richiesta dell'etichetta discografica di ABBA va oltre "The Winner Takes It All", poiché hanno anche chiesto a Trump di smettere di suonare altre canzoni di ABBA come "Money, Money, Money" e "Dancing Queen" durante i suoi eventi di campagna.

