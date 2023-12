I punti salienti della storia

Aaron Wise chiede spazio alla madre e ottiene 1,39 milioni di dollari per la prima vittoria al PGA Tour

Aaron Wise, 21 anni, vince 1,39 milioni di dollari

L'americano conquista il primo titolo del PGA Tour

L'americano ha vinto il suo primo titolo del PGA Tour al torneo AT&T Byron Nelson di Dallas, aggiudicandosi la somma di 1.386.000 dollari.

Wise, che all'inizio del mese si era classificato secondo dietro a Jason Day al Quail Hollow, ha chiuso con un 65 per arrivare a 23 sotto e ha battuto l'esperto australiano Marc Leishman per tre colpi.

Il sudafricano Wise era in testa alla classifica dopo tre giri e ha avuto una notte di sonno agitato perché la sua mente vagava su "e se?".

La sua concentrazione non è stata aiutata quando domenica mattina, in palestra, ha ricevuto un messaggio che informava che ci sarebbe stato un ritardo di quattro ore per pioggia al Trinity Forest. Mentre cercava di riempire il tempo, sua madre Karla ha ulteriormente ingombrato i suoi pensieri con i vantaggi di una prima vittoria al PGA Tour. Wise ha dovuto prendere provvedimenti.

"L'ho fatta uscire dalla stanza", ha detto Wise ai giornalisti.

"È andata a fare le sue cose per un po'. Sono riuscito a non pensarci più, a rientrare nella zona... dopo è stato tutto un lavoro per me".

'Enorme'

Quando ha affondato il suo ultimo putt per il par in un momento di quasi oscurità, Wise è diventato il secondo giocatore più giovane a vincere il prestigioso Byron Nelson, dietro solo a Tiger Woods.

"Spero di non essere ancora vicino alla mia maturità e il fatto di poter fare tutta questa esperienza così presto mi aiuterà quando dovrò partecipare a molti tornei di golf", ha dichiarato a PGATour.com.

Oltre a un cospicuo assegno, la vittoria ha dato a Wise un'esenzione di due anni dal PGA Tour, il che significa che non dovrà guadagnare una certa somma per mantenere i suoi privilegi di gioco nella prossima stagione.

"È molto importante, in giovane età, poter pianificare il proprio programma, partecipare a tutti i grandi eventi e fare esperienza", ha detto Wise.

"Se si guarda a ragazzi come Jordan (Spieth), Rory (McIlroy), JT (Justin Thomas), si può notare come sia stato ripagato da loro a 24, 25 anni, quando hanno raggiunto il loro apice e hanno già acquisito tutta questa esperienza.

"Sono stati in grado di vincere così tanti tornei di golf e io guardo a questo come a un aiuto per farlo anche io".

Il numero 3 del mondo Jordan Spieth, che giocava nel suo torneo di casa, ha chiuso con 11 punti in classifica e si è piazzato al 21° posto insieme al campione uscente Billy Horschel.

Spieth è diventato il più giovane vincitore del PGA Tour in 82 anni, quando ha vinto il John Deere Classic a 19 anni nel 2013.

