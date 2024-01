Aaron Rodgers sostiene che il suo stato di vaccinazione "divisivo" è stato "l'unico motivo" per cui la gente voleva che i Packers perdessero nei playoff

L'MVP in carica della NFL è riapparso martedì al "The Pat McAfee Show" per riflettere sulla sconfitta di sabato nel divisional round dei playoff contro i San Francisco 49ers, una sconfitta che ha posto fine prematuramente alla stagione del 37enne e ha scatenato immediate speculazioni sul suo futuro.

Arrivati come testa di serie, giocando in casa e guidati da un quarterback che secondo molti avrebbe mantenuto il suo status di MVP per la seconda stagione consecutiva, è stata un'uscita anticipata a sorpresa per i Packers e Rodgers.

A novembre, Rodgers - dopo aver saltato un incontro della NFL a causa dei protocolli sul Covid-19 - è apparso nel programma di McAfee e ha confermato di non essere vaccinato contro il Covid-19, prima di esprimere il suo disappunto per il trattamento da "caccia alle streghe" ricevuto dai media.

Ora, all'indomani della sconfitta nei playoff, Rodgers ha dichiarato che c'è "un solo motivo" per cui alcuni hanno festeggiato a sue spese.

"C'è stata una tonnellata di gente che si è sintonizzata e ha fatto il tifo contro di noi per un solo e unico motivo: il mio stato di vaccinazione", ha detto Rodgers a McAfee.

"Volevano vederci perdere per potersi accanire, godere e gioire del fatto che il mio stato di vaccinazione fosse una sorta di ragione per cui non abbiamo avuto successo nei playoff".

Non ho mai voluto essere una figura divisiva e polarizzante".

Rodgers ha detto che, sebbene la situazione sia stata a volte "frustrante", ha provato empatia per il tributo finanziario e mentale che gli ultimi due anni hanno avuto sulle persone, in particolare per la "paura" che, secondo lui, la pandemia Covid-19 ha causato.

"La cosa più grande con cui la gente ha avuto a che fare è la paura: paura della salute, paura della perdita di denaro, paura di non essere in grado di provvedere alla propria famiglia... e i media giocano un ruolo importante in questo", ha detto Rodgers.

"Poiché a volte non guardo i telegiornali o non mi abbono allo stesso tipo di narrazione mainstream, e ho deciso di prendere in mano la mia salute personale e la responsabilità della mia salute, e ho fatto le mie ricerche e mi sono informato, e anche la mia associazione con altre persone che hanno fatto cose simili, c'è rabbia nei miei confronti, ma la radice di questo credo sia la paura".

Rodgers ha detto di essere stato "isolato" e di non aver visto alcun presunto odio diretto verso di lui, ma si è assunto la responsabilità di essere stato involontariamente "divisivo" durante la stagione.

"Mi rendo conto di essere stato divisivo in questa stagione per il mio stato di vaccinazione e per la mia volontà di parlarne - di parlare delle ricerche che ho fatto e delle mie opinioni - me ne assumo la responsabilità", ha detto Rodgers.

"Non ho mai voluto essere una figura divisiva e polarizzante su questo tema. Ho voluto incoraggiare e ispirare le persone a pensare con la propria testa, a prendere in mano la propria salute... spero di aver ispirato le persone".

Cosa succederà in futuro?

Rodgers ha anche discusso a lungo dei suoi progetti futuri, seguendo le orme di un altro quarterback veterano che sta valutando le sue opzioni dopo una sconfitta nei playoff: Tom Brady.

Dopo che domenica i Tampa Bay Buccaneers di Brady sono caduti per un soffio in una straordinaria rimonta contro i Los Angeles Rams, quest'anno sarà la prima volta dal 2009 che né Rodgers né Brady parteciperanno a una partita del campionato di conference, secondo ESPN Stats and Info.

Rodgers è stato sinonimo di Lambeau Field in 18 anni di carriera nel Wisconsin, guidando i Packers al suo unico Super Bowl nel 2011, ma ha ammesso di aver bisogno di "staccare" e di porsi alcune domande fondamentali prima di impegnarsi in un'altra stagione con la squadra.

"Sei ancora in grado di giocare? Hai ancora lo stesso impegno e lo stesso divertimento con il gioco e vuoi firmare di nuovo per la fatica?". Ha detto Rodgers.

"L'unico modo per saperlo è allontanarsi per un po', lasciare che la mente si schiarisca e pensare all'enormità del compito e a ciò che ti porterebbe più piacere - cosa è meglio per la tua qualità di vita in quel momento".

Come Brady, Rodgers ha detto che consulterà i suoi cari per qualsiasi decisione sulla sua carriera, data l'"enormità" della scelta.

Il quarterback ha detto che tutte le opzioni sono state prese in considerazione, tranne la free agency, e ha anche escluso la possibilità di ritirarsi e poi tornare allo sport un anno dopo, dicendo che una tale mossa non avrebbe "senso".

Tuttavia, dato l'impatto della sua decisione sul futuro dei giocatori e dello staff dei Packers, Rodgers ha detto che probabilmente prenderà una decisione prima dell'inizio della free agency, il 16 marzo, perché non farlo sarebbe "irrispettoso" nei confronti dell'organizzazione.

Nonostante l'incertezza sul suo futuro, Rodgers ha ribadito di non avere alcun timore sull'argomento del ritiro.

L'incertezza non è affatto inquietante, anzi è quasi eccitante pensare a come sarà la sua vita in futuro".

"È un momento interessante perché devi affrontare il processo di lutto della stagione e sapere che quella specifica squadra di persone non sarà più la stessa, ci sono sempre dei cambiamenti".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com