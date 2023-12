Aaron Rodgers considera questa stagione come "un anno perso", ma il quarterback dice di "poter giocare altri anni" nella NFL

Dopo aver trascorso 18 stagioni con i Green Bay Packers, Rodgers è stato ceduto ai Jets nella offseason di quest'anno.

Il suo debutto era molto atteso, ma Rodgers ha visto solo 94 secondi di gioco, poiché ha subito un grave infortunio nell'esordio stagionale dei Jets contro i Buffalo Bills, quando è stato sackato dall'edge rusher Leonard Floyd, a sole quattro giocate.

Il quattro volte MVP Rodgers è stato operato la settimana dell'infortunio, a settembre, e si è detto che stava facendo progressi spettacolari nel suo recupero e che un suo ritorno era possibile se i Jets avessero raggiunto i playoff.

Le speculazioni si sono intensificate quando il 40enne è stato autorizzato a tornare ad allenarsi a novembre, solo 11 settimane dopo l'infortunio.

Tuttavia, con i Jets ufficialmente fuori dalla caccia alla postseason dopo la sconfitta per 30-0 nella quindicesima settimana contro i Miami Dolphins, le tempistiche per la riabilitazione di Rodgers sono cambiate.

"Penso che per tutto il tempo si sia sperato che fossimo ancora in gioco, perché non era realistico pensare che sarei stato autorizzato al 100% in qualsiasi momento della stagione regolare", ha detto Rodgers al Pat McAfee Show di ESPN.

"Sento che nelle prossime tre o quattro settimane sarebbe stato possibile arrivare al 100%, ma ovviamente non è così. Quindi la conversazione è stata una via di mezzo tra l'autorizzazione medica al 100% e la volontà di giocare, e questo non è mai stato un problema per me".

Nonostante sia reduce da un grave infortunio, Rodgers ha respinto l'idea che la prossima stagione NFL potrebbe essere l'ultima.

"Non credo che il prossimo anno sarà il mio ultimo anno", ha detto. "Con alcune delle cose che ho imparato nell'ultimo anno, prendendomi cura del mio corpo e circondandomi di persone fantastiche che mi hanno aiutato con la mia alimentazione e il mio allenamento funzionale a livello acuto.

"Sento di poter giocare altri anni e di poter essere efficace fino a 40 anni, il che è pazzesco perché pensavo che a 40 anni sarei stato seduto sul divano da qualche parte".

Con Rodgers fuori gioco fino all'anno prossimo, i Jets dovranno continuare a utilizzare QB alternativi per il resto della stagione.

Il quarterback Zach Wilson, al terzo anno di carriera, ha avuto la maggior parte delle partenze al centro in questa stagione e, sebbene l'ex seconda scelta assoluta abbia mostrato sprazzi di potenziale, lui e l'attacco hanno regolarmente faticato.

Wilson è stato messo in panchina a metà partita per Tim Boyle nella settimana 11 contro i Bills. Tuttavia, anche Boyle non è stato produttivo nelle sue due partenze ed è stato tagliato dai Jets, che sono 5-9 in stagione, poco dopo.

Wilson è tornato titolare nella settimana 14, ma è uscito dalla partita contro i Dolphins per una commozione cerebrale ed è stato sostituito da Trevor Siemian.

Se da un lato i tifosi dei Jets possono essere soddisfatti del rapido recupero di Rodgers e del suo impegno a trascorrere più anni a New York, dall'altro molti si chiederanno cosa sarebbe potuto accadere in una stagione inizialmente così promettente.

Fonte: edition.cnn.com