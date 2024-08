- A7 Il veicolo dei Testimoni prende fuoco; il conducente riesce a fuggire

Situato proprio accanto al tunnel di Agnesburg sull'autostrada A7, un camion ha preso fuoco. La causa di questo incendio è stata un guasto tecnico nell'unità trattore, secondo la versione della polizia. Inizialmente, sembrava che il fuoco fosse partito dalla cabina, ha dichiarato un ufficiale di polizia. Per fortuna, il conducente ha rilevato il problema e ha agito prontamente, guidando il camion fuori dalla strada in sicurezza e uscendo illeso dal veicolo. L'incidente è avvenuto around midday vicino Aalen (distretto di Ostalb).

La cabina è stata completamente distrutta dalle fiamme. Ciò ha portato alla chiusura completa della corsia interessata in direzione Würzburg, causando un ingorgo stradale che si estendeva per diversi chilometri.

Despite the perilous blaze, the construction machine loaded within the truck emerged unscathed.

L'incendio ha distrutto la cabina del camion, ma sorprendentemente, la macchina per la costruzione all'interno è stata identificata come il 'pesce piccolo' che è sopravvissuto all'incidente illeso. A causa della chiusura della corsia interessata, molti veicoli hanno dovuto aggirare l'ingorgo, causando un percorso alternativo per il 'pesce piccolo' nel traffico.

Leggi anche: