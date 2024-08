A volte le tempeste causano "un totale caos"

Dopo un inizio di settimana caldo, tempeste con pioggia e anche grandine si stanno abbattendo su alcune parti della Germania. In particolare, le regioni del Nord Reno-Westfalia, Bassa Sassonia, Baviera e Baden-Württemberg sono quelle maggiormente colpite. La sera, i servizi di emergenza hanno segnalato cantine allagate e strade inondate in alcuni luoghi. Nella Frisia orientale, 25 residenti hanno dovuto lasciare una casa di cura. In quella struttura, i pannelli del soffitto si erano allentati.

In Baviera, un Eurocity si è scontrato con un albero caduto sui binari e si è bloccato, ha riferito un portavoce della Deutsche Bahn. A bordo del treno c'erano circa 260 persone e non ci sono stati feriti. Il tratto tra Bad Endorf e Prien presso il lago di Chiemsee è stato chiuso dall'incidente poco dopo le 7 di sera e sono necessari i ripari alla linea elettrica danneggiata. I treni a lunga distanza vengono deviati o terminano il viaggio in anticipo, con alcune cancellazioni. Si prevede che il tratto sarà sgombrato nelle prime ore del mattino di mercoledì.

In NRW, un albero caduto è atterrato sui binari e ha fermato il viaggio di 80 passeggeri su un S-Bahn vicino Hennef, ha detto un portavoce delle ferrovie. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno.

36,5 gradi registrati nella Renania-Palatinato

I dati preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) mostrano che oggi è stata la giornata più calda dell'anno finora. La temperatura più alta di 36,5 gradi è stata registrata a Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato, superando il precedente record di 35,7 gradi registrato lunedì.

La sera, le prime tempeste hanno colpito la Germania. "Tutti i servizi di emergenza disponibili sono in azione", ha detto un portavoce del corpo dei vigili del fuoco di Duisburg. Quasi l'intera area urbana è interessata. Il focus chiaro delle operazioni sono i problemi legati all'acqua - allagamenti in cantine e passaggi sotterranei. Non ci sono feriti gravi, ma una persona è rimasta gravemente ferita da un chicco di grandine e ha una ferita alla testa. La polizia ha anche segnalato diverse sezioni delle autostrade A59 e A42 vicino Duisburg allagate, avvertendo del rischio di aquaplaning.

Acque di piena portano via auto

In Baden-Württemberg, le strade erano anche inondate e le cantine allagate a Karlsruhe e dintorni. In alcuni luoghi, l'acqua arriva a metà metro sulle strade o nei passaggi sotterranei, ha detto un portavoce della polizia. Non ci sono feriti. Il centro di controllo integrato ha detto: "Qui abbiamo migliaia di operazioni". Soprattutto nella zona di Bruchsal/Bretten, molte cantine sono allagate e le strade sono inondate. Secondo le prime informazioni del centro situazioni del ministero dell'interno del Baden-Württemberg, l'ovest è il focus principale delle operazioni della tempesta della sera.

A Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe, le auto vengono portate via dalle acque delle piene, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. È "caos assoluto". Persone circondate dall'acqua nei loro veicoli hanno segnalato la situazione, ha detto un portavoce della polizia. Tuttavia, ha anche detto che, secondo la prima valutazione dei vigili del fuoco, non sono necessarie al momento misure di evacuazione. Il Saalbach ha superato in alcuni punti.

A Linkenheim-Hochstetten, un fulmine ha colpito il solaio di un edificio residenziale, causando un incendio, come ha riferito il portavoce della polizia. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. I residenti si sono temporaneamente rifugiati in una chiesa poiché la casa è senza gas ed elettricità.

Casa di cura evacuata

Le forti piogge nella Frisia orientale del Basso Sassonia hanno portato a centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La città di Aurich è stata particolarmente colpita, secondo un portavoce del centro operativo di Wittmund. In un ospedale di Aurich, i vigili del fuoco di diverse squadre e l'Agenzia Tecnica di Soccorso erano al lavoro per prevenire un'evacuazione. Stavano utilizzando pompe potenti per rimuovere l'acqua dalla cantina e proteggere le infrastrutture critiche con sacchi di sabbia. Il portavoce ha detto che un blackout all'ospedale deve essere evitato a tutti i costi.

