- A volte gli ufficiali aspettano a lungo per ricevere le bollette mediche

Decine di migliaia di funzionari pubblici in Baden-Württemberg attendono per mesi il rimborso delle spese mediche o dei costi dei medicinali dallo stato. Secondo i sindacati, i tempi di elaborazione per le cosiddette domande di sovvenzione sono notevolmente aumentati negli ultimi mesi. "Riceviamo quotidianamente email da colleghi che devono attendere otto settimane per un rimborso. Non è insolito", ha dichiarato Kai Rosenberger, presidente della Federazione dei Funzionari Pubblici di Baden-Württemberg (BBW). Anche il Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) parla di un problema grave.

Ci sono circa 350.000 funzionari pubblici e beneficiari in Baden-Württemberg che hanno diritto alla sovvenzione. Lo stato copre una parte delle loro spese sanitarie, come le fatture del medico o dell'ospedale. I funzionari pubblici pagano inizialmente queste spese e quindi le presentano per il rimborso. La maggior parte dei funzionari pubblici stipula anche un'assicurazione sanitaria privata per coprire le spese residue.

La Federazione dei Funzionari Pubblici considera i lunghi tempi di attesa per le sovvenzioni un grande fastidio. "Molti funzionari pubblici stanno pagando migliaia di euro in anticipo. Non è altro che un prestito senza interessi e questo non può continuare", ha dichiarato Rosenberger.

Il Ministero delle Finanze responsabile attribuisce i tempi di attesa principalmente a un aumento del numero di domande. Per il 2024 è previsto un aumento del 9,4% rispetto all'anno precedente. "E questo con un livello di personale sostanzialmente invariato. Di conseguenza, ci sono attualmente tempi di elaborazione più lunghi per i casi che richiedono un'elaborazione personale", ha dichiarato un portavoce.

L'obiettivo è che il tempo medio di elaborazione non superi le quattro settimane, o 20 giorni lavorativi. Il tempo di attesa medio attuale è di 19,6 giorni lavorativi. Secondo una risposta del ministero a una richiesta della frazione CDU nel parlamento dello stato, circa il 30% di tutte le domande di sovvenzione in sospeso erano di sei settimane o più alla fine di luglio.

Il Ministero delle Finanze afferma che l'Ufficio di Stato per la Remunerazione e la Fornitura (LBV) responsabile delle domande sta costantemente ottimizzando i suoi processi e utilizzando l'intelligenza artificiale nell'elaborazione. Ha già provato il lavoro nei fine settimana, gli straordinari e il trasferimento del personale per accorciare i tempi di attesa. "Tuttavia, queste misure sono in gran parte esaurite", ha dichiarato il portavoce.

Kai Rosenberger della Federazione dei Funzionari Pubblici non incolpa i dipendenti dell

