- A Verl, il match 1 a 1 termina senza trionfo per il Waldhof Mannheim

SV Waldhof Mannheim continua a faticare dopo la terza giornata della 3. Bundesliga, senza aver ancora ottenuto una vittoria. Tuttavia, un pareggio contro il SC Verl per 1:1 (1:0) ha rappresentato il primo punto della stagione. Felix Lohkemper ha segnato per Waldhof al 15', sfruttando un cross di Kennedy Okpala. Nonostante aver dominato per gran parte della partita, i padroni di casa dell'Ostwestfalen hanno sprecato diverse occasioni nitide per segnare. Chilohem Onuoha ha pareggiato al 80' per il Verl.

L'allenatore Marco Antwerpen aveva esortato la sua squadra a dimostrare fiducia, ottimismo e determinazione prima della partita. Nella prima fase, hanno seguito le sue indicazioni, pressando il Verl in alto e creando problemi. Tuttavia, man mano che la partita proseguiva, Mannheim si è ritirata, limitando le proprie possibilità di segnare un altro gol. Inoltre, hanno avuto fortuna che il Verl ha sprecato le sue occasioni – fino al 80'.

