- A un'incredibile età di 117 anni, il maschio più vecchio del mondo è morto.

La persona più anziana del mondo, Mariá Branyas della Spagna, ci ha lasciato all'età di 117 anni. Secondo l'annuncio della sua famiglia sulla piattaforma X, "Mariá Branyas non c'è più. Se ne è andata serenamente durante il sonno, senza dolore o sofferenza."

Prima della sua partenza, la sua famiglia ha condiviso un messaggio commovente da parte sua, "Il momento è imminente. Per favore, non versate lacrime. Non mi piacciono le lacrime. E soprattutto, non piangete per me. Quando me ne andrò, sarò contenta."

Branyas è stata onorata dai Guinness World Records come la persona più anziana del mondo per oltre 1,5 anni. Nata il 4 marzo 1907 a San Francisco, USA, si è trasferita in Spagna con la sua famiglia nel 1915. La sua bisnipote risiedeva in una casa di riposo a Olot, nel nord-est della Spagna, da circa vent'anni.

Una donna giapponese diventa la più anziana del mondo

La figlia di Branyas ha attribuito la lunga vita di sua madre a buoni geni in un'intervista dello scorso anno. Ha dichiarato in televisione spagnola, "Non ha mai avuto bisogno di ospedalizzazione e non si è mai rotta un osso all'età di 113 anni." Branyas ha anche combattuto il COVID-19 ma è sopravvissuta a un'età così avanzata.

Con la morte di Branyas, i gerontologi degli Stati Uniti hanno riferito che la 116enne giapponese Tomiko Itooka detiene ora il titolo di persona più anziana del mondo.

