A Trump e' permesso di smaltire le sue azioni di TMTG oggi.

Oggi, la restrizione che impedisce a Donald Trump di vendere le azioni della sua società, Trump Media and Technology Group (TMTG), è prevista per concludersi. Nonostante la consistente diminuzione del valore delle azioni, egli non ha intenzione di vendere e mantiene un atteggiamento positivo. Se decidesse di cambiare la sua posizione, potrebbe avere conseguenze serie.

Attualmente, un accordo di lock-up impedisce a Donald Trump, insieme ad altri insider dell'azienda, di vendere le loro azioni nella società madre di TMTG, che gestisce la piattaforma Truth Social. Questo accordo di lock-up scade oggi, consentendo a queste persone di convertire le loro azioni in contanti. Questa situazione è significativa per l'azienda, poiché il suo valore azionario è drammaticamente diminuito dal suo Offerta Pubblica Iniziale (IPO) di marzo. La possibilità che il principale azionista Trump esca dall'azienda e abbia ulteriori effetti sul prezzo delle azioni è stata sospesa sull'azienda per settimane.

Tuttavia, queste paure sembrano infondate. Lo scorso fine settimana, Trump ha dichiarato ai reporter: "Molte persone pensano che venderò le mie azioni. Valgono miliardi altrove. Ma non voglio vendere le mie azioni. Non le venderò. Non ho bisogno di soldi". Questo commento ha temporaneamente aumentato il valore delle azioni. Tenendo le sue azioni, il loro valore è diminuito a $1,8 miliardi, rispetto ai $6,2 miliardi di quattro mesi fa.

Trump detiene una quota del 57% delle azioni dell'azienda. Anche se volesse vendere, l'impatto potenziale sul prezzo delle azioni sarebbe notevole. "È più furbo di così", ha commentato Michael Stegemoller, professore di finanza alla Baylor University. "Certo, non vorrebbe vendere la sua intera quota in una volta sola. Questo introdurrebbe una quantità enorme di azioni sul mercato, che non sarebbe buona per il prezzo delle azioni - o per lui".

Il successo dell'azienda è strettamente legato a Donald Trump. "Non abbiamo mai visto nulla di simile, neanche con Apple e Steve Jobs", ha osservato Stegemoller. Data questa situazione, il fatto che Trump segnali la sua intenzione di non vendere è rassicurante. Se cambia idea, deve dichiarare la sua decisione entro due giorni lavorativi e segnalarla alla Commissione di Sicurezza e Scambio (SEC) degli Stati Uniti.

Poiché le azioni sono diventate pubbliche attraverso una fusione con una SPAC (Società di Acquisto a Propósito), Trump è stato proibito di vendere le sue azioni per sei mesi a causa dell'accordo di lock-up. Se le azioni superano la soglia importante di $12 alla fine della giornata di oggi, questo accordo si concluderà. Ieri, le azioni sono precipitate del 3,22% a $15,62 sul NASDAQ. Nonostante l'evoluzione del prezzo delle azioni, le restrizioni scadranno non oltre il 25 settembre.

