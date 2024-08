- A Solingen, il FDP si oppone alla creazione di una commissione d'inchiesta nel parlamento dello Stato.

A seguito dell'increscioso episodio di aggressione con arma da taglio** a Solingen, l'FDP sta chiedendo la formazione di una commissione d'inchiesta nel parlamento regionale di Düsseldorf. L'iniziativa è stata presa a causa del caso di asilo che coinvolge il sospetto siriano (26). "L'episodio sconvolgente del sospetto aggressore armato di coltello a Solingen indica gravi carenze nella collaborazione tra le nostre autorità, simili a quelle del passato", ha dichiarato il capo del gruppo parlamentare dell'FDP Henning Höne all'agenzia di stampa dpa.

"È inaccettabile che l'espulsione di un richiedente asilo, che avrebbe dovuto essere trasferito in Bulgaria secondo il regolamento di Dublino, sia stata ostacolata a causa di presunte comunicazioni e attuazioni insufficienti", ha aggiunto il rappresentante dell'FDP.

Richiesta ai partiti CDU, SPD e Verdi

Höne ha continuato: "Il fatto che il Presidente del Consiglio Wüst abbia evidenziato le carenze di coordinamento indica che il governo regionale riconosce la gravità della situazione". Tuttavia, come ha sottolineato Höne: "Le assicurazioni verbali per la chiarificazione non sono sufficienti. E il gioco di rimbalzo delle responsabilità tra i diversi livelli statali non contribuisce alla soluzione. Sono necessarie misure concrete e accordi vincolanti tra il governo federale, lo stato e i comuni per evitare futuri errori".

Il capo del gruppo parlamentare dell'FDP ha proposto "un'analisi approfondita degli eventi e se siano state ignorate eventuali indicazioni precedenti". Una commissione parlamentare di inchiesta (PUA) "sarebbe il metodo adeguato, una volta concluse le indagini in corso, per attribuire le responsabilità e prevenire futuri errori", ha detto Höne. Ha invitato le fazioni della CDU, SPD e Verdi a istituire una commissione U.

