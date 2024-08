- A Solingen crescono le vittime: la caccia agli autori

Durante una celebrazione del giubileo a Solingen, un incidente di accoltellamento ha lasciato otto persone ferite, cinque delle quali in condizioni critiche, secondo gli aggiornamenti della polizia. La polizia di Düsseldorf ha annunciato questo sabato mattina, aumentando il numero di feriti gravi dalla notte precedente a cinque. Non sono state rese note informazioni sull'identità delle vittime e il loro stato di salute attuale. Purtroppo, il numero di morti non è cambiato - tre persone hanno perso la vita.

Il sospetto con il coltello è ancora a piede libero. Come riferito, un gran numero di agenti di polizia sta attualmente cercando il sospetto. La città di Solingen ha visto un派遣 massiccio di forze di polizia, comprese le unità speciali. Attualmente, sia le vittime che i testimoni vengono interrogati per informazioni, ha aggiunto la polizia.

L'incidente di accoltellamento è avvenuto durante i festeggiamenti per il 650º anniversario della città di Solingen. Nel caos e nel panico iniziale successivi all'attacco, il sospetto è riuscito a fuggire, secondo un rappresentante del Ministero dell'Interno del Nord Reno-Westfalia.

