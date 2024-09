- A seguito di una serie di scontri in Kassel, sono stati arrestati alcuni individui.

A Kassel, le autorità hanno fermato un uomo di 24 anni sospettato di tentato omicidio. La Procura della Repubblica di Kassel e il Comando della Polizia di Nord Reno-Westfalia hanno confermato il fermo nel fine settimana, con il sospettato ora in custodia.

L'imputato è indagato per aver presumibilmente orchestrato un incidente violento venerdì sera a Kassel, che ha causato gravi ferite a due uomini. Entrambi i vittime sono ora segnalati come in via di recupero senza preoccupazioni maggiori. Secondo le forze dell'ordine, entrambi gli uomini hanno subito tagli e ferite da arma da taglio, anche se l'arma specifica rimane sconosciuta.

Al momento, i dettagli precisi e la sequenza degli eventi rimangono incerti. Le indagini su questi aspetti, nonché su eventuali altre persone coinvolte nel crimine, sono ancora in corso.

La polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una rissa fisica coinvolgente circa 20 persone tarda venerdì sera. Al loro arrivo, hanno trovato una scena caotica e i due uomini feriti. Si sospetta attualmente che il crimine sia stato alimentato da una disputa in corso.

Il sospettato in questione è un residente del Hessen, come indicato nei suoi documenti di identificazione ufficiali. Il luogo dell'presunto incidente si trovava entro i confini cittadini di Kassel, la capitale del Hessen.

