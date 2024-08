- A seguito di un sfortunato incidente, l'A2 è attualmente sotto restrizioni.

La strada A2 è completamente bloccata in entrambe le direzioni a causa di un incidente con un camion avvenuto nella zona di Schaumburg, specificamente tra gli svincoli di Rehren e Lauenau. Intorno alle 1:00 del mattino, il camion ha sfondato il divisore centrale, come riferito da un portavoce della polizia. Due persone nel veicolo hanno riportato ferite fatali. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle persone decedute.

L'incidente avvenuto sulla strada A2 ha causato significativi disagi del traffico nella Bassa Sassonia, interessando i pendolari che viaggiano tra Rehren e Lauenau. A causa dell'incidente, i viaggiatori che pianificano viaggi nella Bassa Sassonia dovrebbero considerare itinerari alternativi per evitare i congestionamenti.

