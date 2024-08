- A seguito dell'incidente al mulino di Luckow, il mio associato sta affrontando un processo.

A seguito dell'evento drammatico dell'incidente del raccoglitore di cereali a Hohen Luckow, distretto di Rostock, un 26enne sarà processato per lesioni colpose presso il tribunale distrettuale di Rostock a settembre. Il processo inizierà il 25, come confermato da un rappresentante del tribunale a DPA. L'imputato era un collega del contadino allora 25enne che ha tragicamente perso entrambe le gambe nell'incidente. In precedenza, Ostsee-Zeitung aveva riportato questo incidente.

Il pubblico ministero ha presentato denuncia presso il tribunale distrettuale di Rostock alla fine di giugno. Sulla base dei rapporti della polizia, tre persone erano coinvolte nell'incidente dell'19 agosto 2023: oltre al contadino, un dipendente di 25 anni dell'azienda agricola e un lavoratore stagionale di 24 anni.

Inizialmente, avevano intenzione di svuotare il silo del raccoglitore di cereali durante i compiti di raccolta. Si presume che abbiano incontrato un problema tecnico. Il contadino ha tentato di risolverlo utilizzando una pala, ma ha perso l'equilibrio e è caduto nella tramoggia del silo del grano, ferendosi entrambe le gambe. Gli investigatori hanno ipotizzato che il meccanismo di sicurezza del raccoglitore di cereali potesse essere stato disabilitato - poiché la macchina dovrebbe spegnersi automaticamente quando non c'è nessuno sul sedile del conducente.

Formazione specializzata per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Groß Bölkow (distretto di Rostock) sono intervenuti anche in questa situazione. All'inizio dell'anno, i vigili del fuoco hanno tenuto un workshop per migliorare la loro preparazione per simili situazioni future. Secondo Sebastian Theis, capo del gruppo dei vigili del fuoco di Groß Bölkow, "Lì, abbiamo mostrato a tutti come tagliare l'apertura di soccorso, ovvero un'apertura sul lato del raccoglitore di cereali. Ciò ha permesso ai medici di accedere al paziente dal lato e operare in modo più efficace."

A seguito dell'incidente di Hohen Luckow, la procedura per somministrare le trasfusioni di sangue è stata rivista, come riportato da NDR. "È un processo piuttosto complesso fino a quando la medicina universitaria di Rostock non approva le trasfusioni di sangue", ha dichiarato il professor Dr. Clemens Schafmayer, il chirurgo che ha eseguito l'operazione di campo all'apertura di soccorso del raccoglitore di cereali nel 2022. "Abbiamo dovuto semplificare rapidamente questa procedura. Ora, il personale medico di emergenza può richiedere trasfusioni di sangue più facilmente, risparmiando così prezioso tempo in una situazione di emergenza."

Intervento sul campo urgente

In un evento straordinario, è stata eseguita un'operazione di soccorso direttamente sul posto. La procedura, che si è svolta a circa 30 gradi di altezza sulla macchina dell'azienda agricola, è durata circa tre ore, secondo la medicina universitaria di Rostock. I medici hanno operato al buio, utilizzando le torce, e non sono stati in grado di valutare visivamente le gambe ferite. Le trasfusioni di sangue sono state somministrate via elicottero durante l'operazione. Infine, entrambe le gambe sono state amputate sopra il ginocchio.

